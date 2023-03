Śląskie: Trzej Polacy i Czech odpowiedzą za sprzedaż efedryny do produkcji narkotyków

Trzej Polacy i Czech odpowiedzą przed sądem za nielegalny handel efedryną - substancją pobudzającą, wykorzystywaną do produkcji narkotyków. Jak ustalili śledczy, na dostarczaniu efedryny czeskiej grupie przestępczej, polski gang w ponad rok zarobił niespełna milion złotych.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił w ostatnim czasie do Sądu Okręgowego w Katowicach - poinformowała katowicka Prokuratura Okręgowa, która od marca zeszłego roku prowadziła śledztwo dotyczące wytwarzania i dystrybucji substancji psychotropowych. Jego podstawą były materiały uzyskane przez CBŚP w ramach współpracy z czeską policją.

W kwietniu zeszłego roku w Rudzie Śląskiej funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Polaka i Czecha na gorącym uczynku, podczas sprzedaży efedryny. Proceder trwał od lutego 2021 roku. Substancja w dużych ilościach trafiała do Czech, gdzie członkowie innego gangu wykorzystywali ją do produkcji metamfetaminy - było to przedmiotem odrębnego śledztwa czeskich służb.

Katowiccy śledczy zgromadzili dowody świadczące o tym, że sprzedaż efedryny Czechom była dla polskiej grupy stałym źródłem przychodów, a dla niektórych oskarżonych było to wyłączne źródło utrzymania. Łącznie przestępcy zarobili na nielegalnym procederze co najmniej 154 tys. euro, 775 tys. koron czeskich i 40 tys. zł. Według obecnych kursów walut łącznie jest to ok. 915 tys. zł.

Niektórzy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Trzej czekają na proces w areszcie. Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocnictwo w wytwarzaniu znacznych ilości metamfetaminy oraz nielegalne posiadanie broni. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.