Śląskie: Ukraińscy uchodźcy chcą podejmować pracę, ale na razie nie ma oblężenia urzędów pracy

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do woj. śląskiego, są zainteresowani zdobyciem zatrudnienia, jednak powiatowe urzędy pracy na razie nie przeżywają oblężenia – wynika z informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (WUP).

Uchodźcy najpierw starają się znaleźć miejsce zamieszkania i zapewnić opiekę dzieciom, dopiero później będą szukać zatrudnienia - wskazują przedstawiciele WUP.

"W punktach informacyjnych, które uruchomiliśmy, już pojawiają się pierwsze pytania o pracę, o możliwości - co należy zrobić, ewentualnie gdzie się udać. Chęć podejmowania pracy jest widoczna. Ukraińcy też mają taką naturę, są pracowici i po przyjeździe do Polski chcą się czymś zająć, by mieć środki do życia" - powiedział PAP rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Arkadiusz Kaczor.

Zwrócił uwagę, że uchodźcy najpierw muszą znaleźć miejsce zamieszkania w Polsce i załatwić różne formalności. Znalezienie pracy jest zazwyczaj kolejnym celem. "Jak już wykonają pierwszy krok, czyli zainstalują się w konkretnym miejscu, będą mieli komfort psychiczny, zapewniając dziecku miejsce w przedszkolu lub żłobku, to będą tę pracę chętnie podejmować" - przewiduje.

"Nie mamy na razie oblężenia urzędów pracy, to jeszcze nie ten etap. Jesteśmy do tego przygotowani. Na pewno takiej pomocy będziemy udzielać. Jak będzie wyglądała ta skala, dopiero się okaże" - dodał rzecznik.

Aby umożliwić uchodźcom załatwianie spraw związanych z szukaniem pracy, WUP zatrudnił osoby mówiące po ukraińsku, podobne działania podejmowanie są w PUP-ach.

"Deklaracje z strony pracodawców już widać i myślę, że znalezienie pracy przez kogoś, kto będzie chciał pracować, nie będzie wiązało się z większymi trudnościami" - powiedział. Zachęcił do korzystania z pomocy powiatowych urzędów pracy, które mają dostęp do centralnej bazy zweryfikowanych ofert pracy.

Poza ofertami w PUP-ach szukający zatrudnienia Ukraińcy mogą korzystać z ofert w internecie, np. w komercyjnych bazach. Czasem portale z ofertami zatrudnienia, we współpracy z pracodawcami, tworzą gminy. Np. w Gliwicach na apel do pracodawców o oferowanie pracy Ukraińcom odpowiedziało 50 firm. Tamtejszy PUP tworzy bazę ofert pracy ze szczególnym uwzględnieniem ofert dla kobiet.

"Polscy pracodawcy bardzo cenią sobie pracowników z Ukrainy, ich zatrudnianie zawsze było popularne. Tutaj nic się nie zmieni, a to pospolite ruszenie związane z pomocą w sytuacji, w jakiej się znaleźli, tylko spotęguje ten proces" - ocenił rzecznik WUP.

Według danych z oświadczeń o zamiarze powierzenia zatrudnienia, składanych przez pracodawców w powiatowych urzędach pracy, jeszcze przed rosyjską agresją w Ukrainie w woj. śląskim każdego roku pracę znajdowało 160-170 tys. cudzoziemców (podczas pandemii liczba ta spadła do ok. 130 tys.). Ponad 90. proc. obcokrajowców na rynku pracy w regionie stanowią Ukraińcy.

"Nasz rynek pracy jest od dawna bardzo atrakcyjny dla obywateli Ukrainy, wielu z nich jeszcze przed wojną znajdowało zatrudnienie. Ukraińcy bilansowali niedobory na rodzimym rynku pracy - wypełniali braki w poszczególnych branżach. Miejsc pracy w naszym województwie było zawsze dużo i w naszej opinii w tych nowych okolicznościach to się nie zmieni. Praca była, jest i będzie" - zaznaczył Kaczor.

Obcokrajowcy znajdowali pracę przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie oraz transporcie i gospodarce magazynowej, właśnie w tych dziedzinach jest ciągle wiele ofert. Około 60 proc. obcokrajowców pracujących w Śląskiem stanowili dotychczas mężczyźni, teraz te proporcje zapewne się zmienią - wielu Ukraińców wróciło lub jeszcze wróci do swojego kraju, by bronić go przed rosyjską agresją, a zdecydowaną większość uchodźców uciekających do Polski stanowią kobiety z dziećmi.

"Jak bardzo zmieni się struktura zatrudnienia pod względem płci, tego jeszcze nie wiemy. Na te liczby trzeba będzie poczekać przynajmniej do kwietnia" - ocenił rzecznik WUP, dodając, że dopiero wtedy zaczną spływać liczby z powiatowych urzędów pracy.

Przedstawiciele WUP wskazują, że wraz z przyjazdem dużej liczby kobiet z Ukrainy to bardziej na nie będą musiałby być ukierunkowane oferty pracy. Jak przewidują, nie powinno brakować dla Ukrainek ofert m.in. w przetwórstwie przemysłowym czy usługach. Powroty mężczyzn do Ukrainy mogą spowodować lukę zatrudnienia w branży budowlanej.

Rzecznik zwrócił uwagę, że procedura zatrudniania jest teraz uproszczona, nie są wymagane oświadczenia czy pozwolenia na pracę, jedyny wymóg, jaki ustawa nakłada na pracodawcę przy zatrudnieniu takiej osoby, to powiadomienie powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni.

Pytany, czy nadawanie Ukraińcom numerów PESEL wpłynie na rynek pracy, Kaczor ocenił, że jeżeli chodzi o samo zatrudnianie obcokrajowców, to raczej nie, zwłaszcza po wejściu w życie ustawy o uchodźcach, która dała także nowe narzędzia aktywizacji zawodowej, będzie jednak potrzebny przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.