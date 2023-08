Śląskie: W Beskidach deszcze ustają; ubywa wody w rzekach

W Beskidach deszcze w niedzielę wieczorem zaczęły zanikać. Ubywa wody w górskich rzekach. Z danych IMGW wynika, że po godzinie 18 stan ostrzegawczy przekroczony był na Koszarawie w Pewli Małej na Żywiecczyźnie i Sole w Oświęcimiu.

Według IMGW, Koszarawaw Pewli Małej mierzyła wieczorem 179 cm. Poziom ostrzegawczy wynosi tam 150 cm. O godzinie 14. był on przekroczony o 43 cm. Do stanu alarmu brakowało wówczas 37 cm. Wieczorem poziom wody opadał. Soła w Oświęcimiu miała 378 cm, czyli 8 cm ponad stan ostrzegawczy. Poziom alarmowy to 460 cm.

O godzinie 18. stany wysokie osiągały: Woda Ujsolska w Ujsołach, Soła w Rajczy, Cięcinie i Żywcu, Żylica w Łodygowicach, Biała w Bielsku-Białej i na wodowskazie Czechowice-Bestwina, Wapienica na wodowskazie Podkępie, Iłownica w Czechowicach-Dziedzicach, Wisła w Wiśle, Ustroniu i Jawiszowicach, a także Olza w Istebnej i Cieszynie.

Na południu województwa śląskiego opady w niedzielę wieczorem zanikały. Wieczorem nieco mocniej popadało w okolicach Brennej Leśnicy - 7,3 mm w ciągu godziny, a także na Równicy w Ustroniu - 5,1 mm.

W rejonie Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego nie obowiązują już żadne ostrzeżenia IMGW - PIB Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.