Śląskie: W Beskidach po ulewnych deszczach przybywa wody w rzekach

Po rzęsistych opadach przybywa wody w rzekach na południu województwa śląskiego. Z danych IMGW wynika, że w niedzielę przed południem stan ostrzegawczy przekroczyła rzeka Koszarawa na wodowskazie w Pewli Małej na Żywiecczyźnie.

Koszarawa w Pewli Małej przed godziną 11 mierzyła 160 cm. Poziom ostrzegawczy został przekroczony o 10 cm. Stany wysokie osiągnęły: Woda Ujsolska w Ujsołach, Soła w Rajczy i Żywcu, Żylica w Łodygowicach, Biała w Bielsku-Białej i na wodowskazie Czechowice-Bestwina, Iłownica w Czechowicach-Dziedzicach oraz Olza w Istebnej. Trend jest wzrostowy.

W ciągu ostatnich sześciu godzin najmocniej padało na Żywiecczyźnie. Według IMGW w Ślemieniu spadło 27 mm deszczu, w Lalikach 24,1 mm, w Radziechowach 23,1 mm. W Bielsku-Białej opad wyniósł 21 mm.

W Bielsku-Białej oraz powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim od rana do godziny 16 w niedzielę obowiązują wydane przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzeżenia o opadach deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Może go spaść do 50-60 mm.