Śląskie: W Beskidach spadło nieco śniegu; nie ma problemów na drogach

Śnieg przybielił w piątek Beskidy. Cienka warstwa pokryła tereny zielone. Drogowcy i policjanci poinformowali, że na szosach nie ma żadnych problemów, choć nawierzchnia jest mokra, a tym samym miejscami może być ślisko.

Dyżurny z katowickiego oddziału GDDKiA podał, że na główne drogi, m.in. S1 do granicy ze Słowacją w Zwardoniu i S52 do Cieszyna Boguszowic i granicy z Czechami, wyjechały pługo-posypywarki, by zapobiec ewentualnemu wystąpieniu gołoledzi. W piątkowe przedpołudnie wszystkie drogi były czarne.

Policjanci ze Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny poinformowali, że problemów nie ma także na drogach lokalnych. Kierowcy dostosowują się do panujących warunków. "Odnotowaliśmy w piątek cztery kolizje. W jednym przypadku kierowca nie dostosował prędkości do warunków i uderzył w barierki" - powiedział rzecznik cieszyńskiej policji st. asp. Krzysztof Pawlik.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie w czwartek wydało ostrzeżenie przed opadami śniegu w województwie śląskim. Obowiązuje ono od piątkowego rana do godziny 5 w sobotę. Prognozowane opady mogą wynieść od 7 cm do 15 cm.