Śląskie: W Cieszynie zakwitły magnolie, jeden z symboli miasta

W Cieszynie zakwitły magnolie, będące jednym z symboli miasta. Muzeum Śląska Cieszyńskiego poinformowało, że w niedzielę – podczas spaceru z przewodnikiem - będzie można podziwiać te najbardziej okazałe. Placówka wytyczyła specjalny szlak.

Pomysłodawcami szlaku kwitnących magnolii byli nieżyjący już muzealnicy: Danuta Pawłowicz i Mariusz Makowski. W Parku Pokoju, tuż przy siedzibie Muzeum Śląska Cieszyńskiego, rosną dwa okazy, które ich upamiętnią.

Szlak spacerowy liczy ok. 1 km długości. Muzeum Śląska Cieszyńskiego oznakowało go i przygotowało mapki. Rozpoczyna się przy magnolii gwiaździstej rosnącej w ogrodzie obok XIX-w. willi, nieopodal 300-letniego luterańskiego kościoła Jezusowego. Wiedzie wzdłuż zabytkowych - neorenesansowych, secesyjnych i modernistycznych - budynków i willi w mieście. Koniec spaceru wypada w Parku Pokoju przy muzeum. Nazwa miejsca nawiązuje do zawartego tam traktatu kończącego w 1779 r. wojnę prusko-austriacką o sukcesję bawarską. Najstarsze okazy magnolii zostały posadzone w 1890 r.

Magnolie sprowadził do Cieszyna najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX w. historyk, pedagog, bibliofil i katolicki ksiądz Leopold Jan Szersznik. Rozprzestrzeniły się w ogrodach pod koniec XIX stulecia dzięki zamożnym mieszczanom, dla których były synonimem prestiżu i zamożności. W mieście rośnie kilka gatunków, przede wszystkim magnolie pośrednia, gwiaździsta i Alexandrina.

Jeszcze przed II wojną należały do rzadkości. Uważano je za egzotyczne. W Cieszynie sadzili je przy willach zamożni mieszczanie.

Kwitnące drzewa można będzie podziwiać prawdopodobnie przez dwa-trzy tygodnie. Wszystko będzie zależało od pogody. Sprzyja im brak przymrozków i deszczu. Korzystne są też chłodne noce.

Magnolie stały się symbolem miasta nad Olzą, podobnie jak jest nim inna roślina - mały kwiatuszek o zielonych płatkach zwany cieszynianką.