Śląskie: W Katowicach schronienie znalazło kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców, którzy uciekli przed wojną

Według ostrożnych szacunków, w Katowicach schronienie znalazło kilkadziesiąt tysięcy osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Na pomoc i działania integracyjne prowadzone w mieście przeznaczono ponad 100 mln zł pochodzących z różnych źródeł - wynika z danych samorządu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Pomoc doraźna, która rozpoczęła się tuż po wybuchu wojny, z czasem przerodziła się w systemową i trwa do dziś - zaznaczają urzędnicy tuż przed pierwszą rocznicą rosyjskiej agresji. We wsparcie obywateli Ukrainy w mieście zaangażowało się ponad 200 wolontariuszy i tysiące mieszkańców, którzy wzięli udział w zbiórkach najpotrzebniejszych artykułów. Miasto zebrało i przekazało potrzebującym 250 ton darów.

Jak zaznaczył prezydent Katowic Marcin Krupa, ostatni rok jeszcze bardziej pokazał jak mieszkańcy potrafią się zjednoczyć. "Wiadomości o haniebnym ataku Rosji na Ukrainę, o rakietach spadających na miasta naszego sąsiada i ruchach wojsk stały się urzeczywistnieniem najczarniejszych scenariuszy. Był to moment wielkiej mobilizacji i szerokich działań, które trzeba było wdrożyć bardzo szybko. Tysiące mieszkańców, przedsiębiorców, wolontariuszy, urzędników i pracowników jednostek miejskich, katowickich radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także wszystkie osoby, których wymienić nie zdołam bez wahania włączyło się w działania" - powiedział prezydent.

Jak dodał, wiele z tych osób jest nadal zaangażowanych w pomoc Ukrainie. "Przyjeżdżający do Katowic uchodźcy z Ukrainy mają szansę żyć w godnych warunkach, otoczeni opieką i wsparciem. Jako prezydent jestem dumny, że możemy powiedzieć, że w Katowicach zdajemy ten niezwykle trudny, ale i ważny egzamin z empatii i człowieczeństwa" - podkreślił Krupa. Jak podają urzędnicy, ostrożne szacunki pokazują, że w Katowicach schronienie znalazło kilkadziesiąt tysięcy osób uciekających przed wojną, a ostatni raport NBP pokazuje, że ponad jedna czwarta z nich chciałoby zostać w tym mieście na stałe.

Według raportu Unii Metropolii Polskich, w kulminacyjnym momencie schronienia w Katowicach szukało nawet blisko 100 tys. osób z Ukrainy. Mogły one liczyć doraźne wsparcie - nocleg, wyżywienie czy pomoc psychologiczną. Dziś - jak zaznacza lokalny samorząd - działania skupiają się przede wszystkim na integracji polsko-ukraińskiej.

Od początku wojny jednym z najpilniejszych zadań była organizacja punktu powitalnego dla uchodźców, który działał najpierw Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców prowadzonym przez Fundację In Corpore, a potem na terenie Międzynarodowego Dworca Autobusowego. Od początku wojny wydano tam łącznie ponad 150 tys. posiłków.

Kolejnym wyzwaniem była organizacja punktu przyjmowania darów, które były dostarczane zarówno przez mieszkańców Katowic, jak i z zagranicy - w tym przez miasta partnerskie. Zorganizowano go w centrum logistycznym przy ul. Miedzianej, gdzie łącznie, przy pomocy pracowników jednostek i spółek miejskich oraz wolontariuszy, przyjęto i rozładowano ok. 250 ton darów. Umożliwiło to przeprowadzenie kilkudziesięciu akcji pomocowych na terenie miasta oraz zorganizowanie kilkunastu transportów z darami bezpośrednio do Ukrainy.

"Szczególnie w pierwszych tygodniach po agresji Rosji musieliśmy błyskawicznie reagować, by zaspokajać najważniejsze potrzeby Ukraińców. Tysiące przemarzniętych i głodnych osób, często po kilkudniowej podróży, marzyło o tym, by znaleźć ciepłe miejsce na nocleg, wykąpać się i zjeść ciepły posiłek. Musieliśmy też zapewnić ciepłą odzież i podstawowe przybory higieniczne - bo wielu Ukraińców nie zdążyło spakować niczego poza małym plecakiem czy torbą" - wspominał sekretarz miasta Maciej Stachura, który koordynował akcję pomocową.

Samorząd przygotował informatory w języku ukraińskim, korzystało w pomocy tłumaczy. 14 obiektów w mieście zostało przystosowanych na miejsca noclegowe, a trzy kolejne na magazyny. Samorządowcy współpracowali z grupą 219 wolontariuszy oraz wolontariuszami Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu. W całych Katowicach obywatelom Ukrainy nadano ponad 16,4 tys. numerów PESEL. Terenowe Punkty Pomocy Społecznej objęły różnym wsparciem 4162 osoby (1529 rodzin). Złożono 8044 wnioski o jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy oraz 7121 wniosków o świadczenie 40 zł.

Zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu w katowickim magistracie podkreśla, że lokalne władze od początku starają się nie tylko pomagać, ale także integrować obywateli Ukrainy z mieszkańcami Katowic. Stąd organizacja zajęć z nauki języka polskiego, pikniki integracyjne i koncert na rzecz Ukrainy. Według danych ze stycznia, do samorządowych jednostek oświatowych zlokalizowanych na terenie Katowic uczęszczało 2646 uczniów z Ukrainy, wiele dzieci uczy się zdalnie. W Żłobku Miejskim uruchomionych zostało 32 dodatkowych miejsc opieki dla dzieci ukraińskich.

W sumie na pomoc obywatelom Ukrainy Katowice wydatkowały ponad 100 mln zł. Ponad 2,5 mln zł to środki miasta pochodzące z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponad 50 mln zł to środki z budżetu państwa, przekazywane na podstawie przepisów, zawartych porozumień i wydanych decyzji przez wojewodę. Chodzi m.in. o koszty związane z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej, świadczenie 300+, nadanie nr PESEL, świadczenie rodzinne, wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł, pomoc psychologiczna i świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

Ponad milion zł to darowizny z innych miast współpracujących z Katowicami - m.in. Tajpej i Kolonii. Saint-Etienne zdecydowało się na darowiznę rzeczową. Z tych środków m.in. wyremontowano parter internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej oraz zakupiono wyposażenie dla Ukraińców, którzy zamieszkali w Katowicach.

Ponad 1,3 mln zł przekazała Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia. Te pieniądze zostały wydane na zakup środków czystości, artykułów higienicznych, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, zapewnienie artykułów i produktów spożywczych, zapewnienie artykułów medycznych i opatrunkowych, wyposażenia w miejscach zakwaterowania, finansowanie wynajmu lokali oraz magazynów, organizacja zajęć artystycznych, finansowanie kosztów pobytu w internacie uczniów z Ukrainy. Ponad 46 mln zł to środki będące efektem współpracy miasta z UNICEF-em. Realizacja zadań została zaplanowana na lata 2022-2023.

W pierwszą rocznicę ataku Rosji na Ukrainę w katowickim kinoteatrze Rialto odbędzie się koncert ukraińskiego zespołu Troye Zillia, natomiast na katowickim Rynku będzie można zobaczyć wystawę zdjęć dokumentujących zaangażowanie mieszkańców miasta w pomoc przyjeżdżającym do Katowic obywatelom Ukrainy. Na najbliższą sobotę zaplanowano przemarsz ulicami miasta, zorganizowany w ramach akcji Light Will Win Over Darkness.