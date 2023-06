Śląskie: w piątek wystartowało Forum GEN.PL na katowickim Muchowcu

W piątek ruszyło Forum GEN.PL - wydarzenie skierowane dla młodych i tworzone przez młodych. Na uczestników czekają debaty, panele dyskusyjne, a także koncert O.S.T.R.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i choć obowiązywała na niego wcześniejsza rejestracja, organizatorzy pozwalają teraz wejść na Forum bez wcześniejszych zapisów.

Swój udział w Forum GEN.PL potwierdziło prawie pół tysiąca osób. Wydarzenie podzielone jest na pięć paneli: Nasz świat, Nasza praca, Nasz czas, Nasze Wartości i Nasze idee. Podczas Forum zaplanowanych będzie 10 warsztatów i 30 dyskusji. Wśród zaproszonych ekspertów są tacy goście jak: Tomasz Rożek, dr Maciej Kawecki, Jakub Wiech, Jarosław Królewski czy Tim Harford.

Jako pierwszy na scenie pojawił się polski dziennikarz i pisarz Piotr Witwicki, który wygłosił "Power Speech - Znikająca Polska". Dziennikarz opowiadał o historii transformacji opowiedzianej z perspektywy miasta średniej wielkości. Witwicki poruszył problem niezrozumienia wartości i trudności robotników przez elitę i media. Zdaniem dziennikarza, aby rozwinąć cały kraj, trzeba wcześniej wyjść naprzeciw problemom mieszkańców mniejszych miast.

Po zakończonej prelekcji Piotr Witwicki razem z Magdaleną Milert i moderatorem Piotrem Wasilewskim zasiedli do debaty pt. "Polska gminna, betonoza - czy, możliwy jest złoty środek? Ludzie dla miasta, czy miasto dla ludzi?".

Forum GEN.PL odda głos młodym, którzy będą w roli twórców narracji zamiast, jak dotąd, biernych słuchaczy. Organizatorem Forum jest Fundacja Projekt PL, która zajmuje się badaniem wpływu nowoczesnych technologii na człowieka, społeczeństwo i gospodarkę.

"To jest miejsce, gdzie chcemy stworzyć takie międzypokoleniowe miejsce dialogu między ludźmi młodymi, a dużo starszymi, bardziej doświadczonymi, bo wyszliśmy z założenia, że obecne konferencje, kongresy nie do końca dają głos młodym ludziom. Młodzi ludzie często są tam zapraszani, ale nikt nie wsłuchuje się w to, co oni sami mają do powiedzenia" - powiedział w rozmowie z PAP Piotr Trzciński, rzecznik prasowy wydarzenia.

Na Forum odbędą się także debaty młodych z doświadczonymi ekspertami. Katowicki Muchowiec stanie się miejscem międzypokoleniowej debaty m.in. na tematy technologiczne, biznesowe, prawnicze, ekonomiczne, medialne czy polityczne. Poruszone zostaną również kwestie takie, jak wellbeing, podróże, polityka miejska czy medytacja.

Forum zakończy koncert legendy polskiej sceny rap - O.S.T.R.