Śląskie: W sobotę Dzień Otwarty Zakładu Radioterapii Nieonkologicznej w Gliwicach

W sobotę Narodowy Instytut Onkologii w Katowicach organizuje Dzień Otwarty Zakładu Radioterapii. W tym roku będzie poświęcony radioterapii nieonkologicznej, który jest jedną ze specjalizacji gliwickiego ośrodka.

Radioterapia to leczenie promieniowaniem jonizującym, które jest niewidzialne dla oka. To jedna z trzech terapii chorych na nowotwory złośliwe, zaraz obok farmakoterapii i chirurgii. "Radioterapia jest zwykle kojarzona z nowotworami złośliwymi, tymczasem jest to również skuteczna metoda leczenia nieonkologicznych chorób przewlekłych, którym bardzo często towarzyszy stan zapalny oraz bóle związane z mikrourazami czy przeciążeniem kończyny bądź stawów" - powiedziała dr hab. n. med. Dorota Gabryś, prof. NIO-PIB, radioterapeutka z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Ośrodek postanowił zorganizować dzień otwarty, aby przybliżyć pacjentom zastosowania radioterapii nieonkologicznej. "Bardzo mało osób wie, że są schorzenia, które leczymy radioterapią, a nie mają nic wspólnego z onkologią" - tłumaczy Maja Marklowska-Tomar, kierowniczka biura komunikacji i rzeczniczka prasowa.

W programie wydarzenia wykład na temat najczęstszych chorób nieonkologicznych leczonych promieniowaniem. Do tych chorób zalicza się m.in. ostroga piętowa - bolesne schorzenie guza piętowego, zapalenie ścięgna Achillesa, zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty i golfisty - entezopatia nadkłykcia, czy zwyrodnienia stawu kolanowego. "Także choroby mniej znane, na przykład choroba Dupuytrena. To jest bardzo bolesny przykurcz rozcięgna dłoniowego, sprawia, że nie można wyprostować palców. Odpowiednik tej choroby w stopach to choroba Ledderhose'a" - dodała Marklowska-Tomar.

Oprócz wykładów teoretycznych, podczas Dnia Otwartego Zakładu Radioterapii będzie można skorzystać z konsultacji lekarza i pielęgniarki. "Pacjenci będą mogli dopytywać o etapy przygotowania do radioterapii i zobaczyć, czym dysponuje Instytut. Myślę tutaj o nowoczesnej aparaturze terapeutycznej, właśnie do radioterapii. Również będą mogli skonsultować własny przypadek ze specjalistami" - zaznaczyła rzeczniczka.

Dzień Otwarty jest skierowany nie tylko dla pacjentów, ale także dla osób zainteresowanych tym sposobem leczenia. "Na ogół jak już ktoś do nas przyszedł i zaczął leczenie, to doskonale wie na czym ono polega. Natomiast bardzo mało osób wie, że radioterapia to metoda, która jest wykorzystywana nie tylko w onkologii" - podkreśliła Marklowska-Tomar.

"Również w chorobach zapalnych, przewlekłych, którym towarzyszy spory ból. A warto się z tym bólem wreszcie rozstać" - dodała rzeczniczka.