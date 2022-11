Śląskie: W Świętochłowicach odsłonięto makietę obozu Zgoda

Makietę nazistowskiego, a potem komunistycznego obozu Zgoda w Świętochłowicach (Śląskie) odsłonięto we wtorek przed dawną obozową bramą. Ma to być pierwszy etap tworzenia miejsca pamięci wszystkich ofiar obozu, na który mają złożyć się też m.in. pomnik, park pamięci i instytucja muzealna.

Obóz w Świętochłowicach-Zgodzie, będący wcześniej filią hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, otwarto ponownie w 1945 r., gdy sowieccy żołnierze wkroczyli na Górny Śląsk. Trafiali tam m.in. Ślązacy podejrzewani o wrogi stosunek do władzy i żołnierze AK. Osadzane tam osoby nazywano "zbrodniarzami faszystowsko-hitlerowskimi".

Od lutego do listopada 1945 r., gdy obóz służył komunistycznemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego, przeszło przez niego ok. 6 tys. osób. Minimalna liczba śmiertelnych ofiar szacowana jest na ok. 1,7 tys. osób, inne opracowania mówią o ponad 2 tys., osób. Część z nich, w tym wiele kobiet i dzieci, zginęła w lipcu 1945 r., gdy w obozie wybuchła epidemia tyfusu.

Jedyną pozostałością po obozie Zgoda jest jego brama z tablicami upamiętniającymi ofiary, zachowana z inicjatywy regionalnych środowisk. Co roku odbywa się tam kulminacja uroczystości Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 r., obchodzonego od dekady w ostatnią niedzielę stycznia. Bramę otaczają dziś m.in. ogródki działkowe.

We wtorek - podczas uroczystości z udziałem m.in. marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego i prezydenta Świętochłowic Daniela Begera, pod patronatem prezesa IPN Karola Nawrockiego - przy bramie odsłonięto metalową makietę odwzorowującą kształt obozu. Makietę autorstwa Tomasza Wenklara wykonano dzięki 250 tys. zł dotacji ze środków samorządu woj. śląskiego.

Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Andrzej Drogoń wyraził nadzieję, że to przełomowy dzień dla miejsca oraz tysięcy osób, które wiążą z nim nieraz traumatyczne wspomnienia i przekazują je kolejnym pokoleniom.

"W ub. roku został podpisany list intencyjny pana marszałka woj. śląskiego i pana prezydenta miasta Świętochłowice, który podjął wielki projekt uporządkowania tego miejsca i nadania mu godnego wymiaru upamiętniającego wszystkie ofiary, które tutaj przechodziły swoją gehennę, związaną z cywilizacją śmierci, jaką przyniosła II wojna światowa i czas bezpośrednio po niej" - mówił Drogoń.

Odsłonięcie makiety nazwał "pierwszym etapem i wstępem do dalszych działań" zmierzających do tego, "aby cały ów teren stał się miejscem pamięci, sprzyjającym zachowywaniu pamięci i budowaniu tożsamości". Za konieczne uznał przy tym kontynuowanie przez Muzeum Powstań Śląskich badań pozwalających na pełne unaocznienie tragedii obejmującej lata 1942-45.

Podczas uroczystości głos zabrali też pomysłodawcy przedsięwzięcia, również sygnatariusze listu intencyjnego Grzegorz Rosengarten i Piotr Owczarz. Rosengarten zaznaczył, że list intencyjny określił warunki i etapy stworzenia "prawdziwego centrum pamięci i pojednania", z parkiem pamięci, instytucją muzealną oraz pomnikiem poświęconym ofiarom.

Rosengarten wyraził jednak wątpliwości, czy całość założenia uda się zrealizować. +Zgoda+ nie może być symbolem niezgody na żadnym polu. Musi być opowiedziana na nowo w sposób mocno sprawiedliwy, wyważony, musi być opowiedziana w pełnej zgodzie z tym miejscem, z pełnym szacunkiem dla wszystkich ofiar" - akcentował.

Owczarz wskazał na spory wobec planów utworzenia miejsca pamięci. "Nikt nie chce wyrzucać z tego miejsca działkowców, nikt nie chce odbierać ludziom działek" - zapewnił. "Ale nie może być tak, że w centrum obozu koncentracyjnego jest śmietnik, tak jest właśnie dzisiaj. Nie może być tak, że w tym śmiesznym peerelowskim budynku (sąsiadującym z bramą) robi się potańcówki, a tak jest" - zastrzegł.

"Nie może być tak, że sto metrów dalej, gdzie był plac apelowy, a zbrodniarz Salomon Morel (b. komunistyczny komendant obozu) mordował ludzi, walają się opony, a wiosną widzieliśmy pisuary - przecież to jest bezczeszczenie tego miejsca" - wołał Owczarz. "Kto wreszcie zrobi z tym porządek?" - zaapelował do prezydenta Świętochłowic.

"Trzy tysiące ofiar gnębionych, głodzonych i zabitych woła o pamięć. My chcemy to upamiętnić, a pan przed nami zamyka drzwi, odpowiada lakonicznie na nasze listy" - zarzucił społecznik Begerowi. "Nieważne czy to są Niemcy, czy Polacy, Ślązacy czy Żydzi, ważne że to są ludzie, a pamięć o nich jest bezczeszczona" - ocenił współpomysłodawca przedsięwzięcia.

Zastrzeżenia obecnych na wtorkowej uroczystości przedstawicieli regionalnych środowisk wzbudził też opis na odsłoniętej we wtorek makiecie, mówiący o "obozie dwóch totalitaryzmów - niemieckiego i komunistycznego". "Naszym zdaniem powinno być napisane klarownie, wyraźnie" - powiedział Peter Langer ze Ślonskiej Ferajny.

"+Nazistowski i komunistyczny+" - wskazał Eugeniusz Nagel z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego.

"Mamy już 2022 r. i zaś się robi propaganda, że jedne nazywa się obozami niemieckimi, a drugie komunistycznymi. To jest hipokryzja. Jak jeden tytułujesz: +niemiecki+, to drugi musisz tytułować +polski+" - wyjaśnił Langer, odsyłając do publikacji "Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne" Marka Łuszczyny.

"My tu jesteśmy od trzydziestu lat, a nie od roku czy dwóch, jak ta ekipa, która chce to miejsce zawłaszczyć" - podkreślił Nagel. "Ten pomnik, ta brama, w tym stanie, jak to jest, to nasze wspólne trzydziestoletnie dzieło. A teraz przychodzą ludzie z zewnątrz i próbują wprowadzać swoją ideologię. Nikt się ze społecznikami nie liczy" - ocenił Eugeniusz Nagel.

Świętochłowicka Zgoda, dzięki pamięci budowanej wokół tego miejsca od ponad ćwierć wieku przez byłych więźniów, ich rodziny, a także organizacje śląskie i mniejszości niemieckiej, stała się jednym z najważniejszych symboli Tragedii Górnośląskiej - wydarzeń, które dotknęły społeczność regionu w 1945 r., a które rozpoczęły się wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej pod koniec stycznia 1945 r.

Była to fala sowieckich i komunistycznych represji w latach 1945-48, które pochłonęły tysiące ofiar, deportację dziesiątek tysięcy mieszkańców regionu na roboty przymusowe do Związku Sowieckiego i wiążące się z tym dramaty wielu rodzin.

Organizacje regionalne, kultywując pamięć o Tragedii Górnośląskiej, odwołują się m.in. do ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej, zgodnie z którymi obóz Zgoda był tylko jednym z licznych powojennych miejsc prześladowań.