Śląskie: W Wiśle spłonął dom mieszkalny

Dom mieszkalny spłonął w Wiśle. Ogień pojawił się w sobotę nad ranem. Dwukondygnacyjny budynek przed przyjazdem strażaków opuściło sześć osób, w tym dwoje dzieci. Nikomu nic się nie stało, ale dom jest zniszczony – podali cieszyńscy strażacy.

Rzecznik cieszyńskiej straży pożarnej asp. Jakub Maciążek przekazał, że ogień pojawił się przed godziną 4. Mieszkańcy - sześć osób, w tym dwoje dzieci, opuścili dom przed przyjazdem służb ratowniczych. Strażacy gasili wodą budynek mieszkalny i chronili przylegający do niego warsztat samochodowy.

Sytuacja została opanowana około godziny 6.

"Nasze działania obecnie polegają na rozbiórce budynku, wyniesieniu różnych elementów konstrukcyjnych na zewnątrz i ich +przelaniu+. Potrwa to nawet do godzin popołudniowych. Dom nie nadaje się do zamieszkania" - dowiedziała się PAP od strażaków.

W akcji gaszenia uczestniczyło 13 zastępów ratowników.

Przyczynę pożaru ustali policja i biegły.