Śląskie: Wisła wystąpiła o fundusze UE na budowę muzeum narciarstwa

Wisła wystąpiła o dofinansowanie z funduszy UE budowy muzeum narciarstwa. Burmistrz kurortu Tomasz Bujok spodziewa się wyników naboru pod koniec roku. Jego zdaniem, jeśli miasto otrzyma pieniądze, to najprawdopodobniej otwarcie placówki nastąpi wiosną 2025 roku.

Muzeum ma powstać w centrum Wisły, w należącej do miasta hali w parku Kopczyńskiego, w sąsiedztwie amfiteatru.

"Złożyliśmy wniosek do śląskiego urzędu marszałkowskiego i czekamy na rozstrzygnięcie. Spodziewamy się, że pod koniec roku pojawią się wyniki. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, to natychmiast ogłosimy przetarg na wykonanie. Chcielibyśmy toczyć prace równolegle z rozbudową zaplecza amfiteatru, która już trwa. Chodzi o to, by tę przestrzeń przebudowywać w całości" - powiedział PAP Tomasz Bujok.

Samorządowiec dodał, że możliwe jest zakończenie budowy muzeum pod koniec 2024 roku. "To ambitny termin, więc dajemy sobie półroczny bufor - placówka byłaby gotowa na przełomie maja i czerwca 2025 roku. Wówczas otwarte zostałby jednocześnie: muzeum i zaplecze amfiteatru" - powiedział Bujok.

Muzeum powstanie w miejscu, gdzie istnieje obecnie hala parkowa. Zostanie ona rozebrana. Nowy obiekt będzie miał te same gabaryty, jeśli chodzi o rzut poziomy, ale będzie dwukondygnacyjny.

Koszt stworzenia muzeum szacowany jest na 18-19 mln zł. Wisła posiada już projekt i pozwolenie na budowę. Gotowa jest też koncepcja wystawy.

Stworzenie placówki jest wspólną inicjatywą marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Tomasza Bujoka i Adama Małysza. W muzeum prezentowane mają być medale i puchary wywalczone na skoczniach narciarskich przez Adama Małysza, jego kolekcja nart, ale też trofea innych mistrzów, w tym Piotra Żyły czy też olimpijczyków: biegaczy, alpejczyków.