Śląskie: Włamanie do sklepu jubilera w centrum Bielska-Białej

Nieznani sprawcy włamali się we wtorek wcześnie rano do sklepu jubilera w centrum Bielska-Białej. Ukradli biżuterię. By wejść do środka wybili szybę w drzwiach. Policja poszukuje złodziei - podała rzecznik bielskiej policji asp. szt. Katarzyna Chrobak.

Policjantka powiedziała, że złodziei mogło być więcej niż jeden. Ukradli znajdującą się w sklepie biżuterię. "Straty na razie nie zostały oszacowane. Trwa dochodzenie. Policja poszukuje sprawców" - powiedziała PAP Katarzyna Chrobak.

Rzecznik dodała, że na miejscu technicy zabezpieczają ślady. Jest tam także przewodnik z psem tropiącym.