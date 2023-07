Śląskie: Wodociągi w Bystrej: bakterie grupy coli są jeszcze w jednym z punktów poboru wody

Bakterie grupy coli stwierdzono w czwartek w jednym z punktów poboru, na końcu sieci, pozostałe punkty w Bystrej (pow. bielski) nie wykazały już obecności tych bakterii – dowiedziała się PAP w Spółce Wodociągowej w Bystrej. Według sanepidu woda wciąż nie nadaje się do spożycia.

W środę sanepid przekazał, że woda w Bystrej nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia naczyń ani kąpieli. Problemem okazała się obecność bakterii Escherichia coli w wodzie pochodzącej ze Stacji Uzdatniania w Bystrej. W czwartek bakterie stwierdzono w jednym z punktów poboru, przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szczyrkowskiej.

W czwartek Wodociągi w Bystrej przekazały, że chodzi o "śladowe ilości bakterii" grupy coli tylko w jednym z punktów poboru, na samej końcówce sieci. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wodociągi w Bystrej, w czwartek z czystej wody z sieci może już korzystać Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy. W środę szpitalowi woda była dostarczana w pojemnikach.

Natomiast sanepid z Bielska-Białej zakomunikował w czwartek, że w związku z występowaniem bakterii w jednym z punktów poboru "woda na terenie wsi Bystra w dalszym ciągu nie jest zdatna do spożycia". "Woda z kranu nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych. Woda podawana z sieci nie jest zdatna do kąpieli" - utrzymał sanepid.

Gmina Wilkowice poinformowała w komunikacie na stronie, że status "wody niezdatnej do spożycia" w całej sieci został utrzymany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak tłumaczą wodociągi, pozostanie on do czasu wykluczenia zanieczyszczenia we wszystkich punktach poboru.

Mieszkańcy Bystrej wciąż mogą korzystać ze zbiorników z czystą wodą rozstawionych w dziewięciu miejscach, w tym na parkingu OSP, przy szkole nr 1 i nr 2 czy przy domu handlowym Rywal. Jak przekazał PAP dyżurny OSP w Bystrej, strażacy zawożą czystą wodę do domu osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gminę, kolejne informacje będą przekazane w piątek po południu.