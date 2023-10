Śląskie: Wojewoda: gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać nawet 2,5 mln zł za wysoką frekwencję w wyborach

Łącznie nawet 2,5 mln zł mogą otrzymać gminy liczące do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja w niedzielnych wyborach będzie najwyższa; każda z takich gmin, w których frekwencja przekroczy 60 proc. otrzyma pół miliona złotych – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Pochodzące z budżetu państwa środki będzie można przeznaczyć na przebudowę i modernizację remiz, na realizację projektów z budżetu obywatelskiego, wsparcie kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych, zespołów ludowych i klubów sportowych.

Przygotowanym przez rząd działaniom profrekwencyjnym poświęcona była wtorkowa konferencja prasowa w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Jak mówił wojewoda Wieczorek, gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zagłosuje największy odsetek wyborców w skali danego powiatu otrzymają milion złotych na przebudowę i modernizację remiz strażackich i kolejny milion na budżet obywatelski. Gminy z wysoką frekwencją mogą też liczyć na 250 tys. zł na wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych czy zespołów ludowych i kolejne 250 tys. zł dla klubów sportowych.

"Łącznie taka gmina o najwyższej frekwencji w powiecie może uzyskać 2,5 mln zł, natomiast wszystkie gminy do 20 tys. mieszkańców, które przekroczą 60-procentową frekwencję otrzymają 250 tys. na koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe oraz np. na orkiestry dęte i 250 tys. zł na zespoły sportowe. Czyli każda gmina, która przekroczy 60 proc. ma pewne 500 tys. zł wsparcia, a ta z gmin, która jeszcze w danym powiecie tę frekwencję będzie miała najwyższą może uzyskać 2,5 mln zł" - podsumował wojewoda.

Wieczorek był pytany podczas konferencji o działania profrekwencyjne dla większych miejscowości. "Jeżeli chodzi o miasta na prawach powiatu to na ten moment należy jedynie zaapelować do naszych mieszkańców i obywateli w tym kontekście, aby brali udział w wyborach. Myślę, że tam też ta świadomość jest bardzo wysoka i wierzymy głęboko, że w miastach na prawach powiatu - jak patrzymy historycznie - to frekwencja realnie jest wyższa niż w mniejszych miejscowościach" - odpowiedział.

Wojewoda zachęcał do udziału w wyborach, mówiąc, że to ważny akt patriotyzmu. Wyraził nadzieję, że 15 października w woj. śląskim będzie "historyczna" frekwencja. "To jest bardzo ważny akt demokratyczny każdego z nas, decydujący o przyszłości naszego narodu" - podkreślił Wieczorek.