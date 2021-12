Śląskie: Wolontariusze dowożą wieczerzę samotnym w Metropolii i innych miastach

Wigilijne posiłki dostarczają w sobotę samotnym osobom do domów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i innych miast Polski wolontariusze fundacji Wolne Miejsce. To podobna, jak w ub. roku formuła przedsięwzięcia, które w poprzednich latach gromadziło w dużych salach setki osób.

"W tym roku w kuchni w centrum kongresowym przez tydzień przygotowaliśmy ponad 20 tys. posiłków, które stąd, z Katowic, wyjechały nie tylko do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ale również na Warszawę, nawet do Kołobrzegu" - powiedział w piątek dziennikarzom w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pomysłodawca i koordynator przedsięwzięcia Mikołaj Rykowski.

"W samej Metropolii jesteśmy przygotowani na kilka tysięcy paczek i to właśnie teraz się dzieje" - zaznaczył. Dodał, że inaczej, niż przed rokiem, wolontariusze w trakcie akcji spotykają się ze sobą.

"Wszyscy tęsknimy za spotkaniami wigilijnymi, wielkanocnymi, odbywającymi się w tradycyjny sposób, przy stole, jak właśnie to bywało. Ponieważ nie możemy otworzyć się dla naszych gości, musimy do nich dojechać - i to się dzieje cały dzień - ale my, wolontariusze i tak tu jesteśmy, dlatego postanowiliśmy w południe zrobić moment przerwy, siąść razem, złożyć sobie życzenia, spożyć wspólny posiłek" - wyjaśnił Rykowski.

Podkreślił, że wolontariusze mogę też w ten sposób po prostu zobaczyć się, poznać, ponieważ przy mobilnej akcji często nie mają okazji się spotkać - jedni bowiem przygotowują posiłki, inni wydają, a jeszcze inni rozwożą.

Rykowski powiedział też, że w tym roku przy stole w MCK przygotowano specjalne wolne miejsca - dla wolontariuszy akcji, którzy odeszli w tym roku - Krystyny Żelawskiej i Kamila Durczoka. "Bardzo nam ich brakuje, dzisiaj w sposób symboliczny wspominamy ich przy naszym stole wigilijnym" - wyjaśnił.

Idea świątecznych posiłków dla samotnych wyrosła z Wigilii dla samotnych, organizowanych od lat przez Rykowskiego. Dwie dekady temu, wraz z żoną, zaprosili do siebie na wigilię samotnego sąsiada. W kolejnych świątecznych spotkaniach Rykowskiego uczestniczyło już po kilka, kilkanaście osób.

Z czasem przedsięwzięcie zyskało wsparcie władz samorządowego Parku Śląskiego, a potem także Katowic i kolejnych okolicznych miast. Prócz spotkań wigilijnych zainicjowano śniadania wielkanocne. Wydarzenia, organizowane początkowo równolegle w kilku miastach tworzonej wówczas Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zaczęła koordynować założona przez Rykowskiego fundacja Wolne Miejsce.

W 2019 r., wraz z rozwojem działalności GZM, zamiast większej liczby wydarzeń w poszczególnych miastach, ich gospodarze i zarząd Wolnego Miejsca przy wsparciu Metropolii zorganizowali wspólne śniadanie wielkanocne, a potem wigilię w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Brały w nich udział setki osób, wypełniając główną przestrzeń MCK.

W ub. roku, wobec pandemii, po raz pierwszy śniadanie wielkanocne dla samotnych odbyło się w innej formule: przedstawiciele fundacji postanowili sami, przy wsparciu wolontariuszy, dowieźć paczuszki ze świątecznymi posiłkami i upominkami potrzebującym. Podobnie przeprowadzono akcję w ubiegłoroczne Boże Narodzenie i tegoroczną Wielkanoc.

W tym roku w hali MCK już tydzień przed Wigilią rozpoczęło się Wielkie Świąteczne Gotowanie z Gwiazdami. Na kolejne dni organizatorzy zaprosili kulinarne gwiazdy, by objęły funkcję szefa kuchni i wraz z wolontariuszami, uczniami szkół gastronomicznych, przygotowywały świąteczne specjały: barszcz z uszkami, smażone karpie, sałatki śledziowe i pierogi.

W Wigilię świąteczne dania, po spakowaniu, rozwożone są po Katowicach i całej GZM, a także innych polskich miastach, m.in. Warszawie. Wolontariusze odwiedzają osoby, które wcześniej zgłosiły się i podały swoje adresy i zapotrzebowanie. W tym roku w akcję zaangażowało się kilkaset osób.