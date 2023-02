Śląskie: Wolontariusze Fundacji "Wolne Miejsce" ruszają do Turcji, będą gotować dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi

Sześcioro przedstawicieli Fundacji "Wolne Miejsce" wyjechało we wtorek z Katowic do Turcji, by pomagać ofiarom trzęsienia ziemi. Będą przygotowywać posiłki dla poszkodowanych w tej tragedii.

Poza artykułami i sprzętem potrzebnym do gotowania wielu porcji jedzenia, do busa z przyczepą wolontariusze zabrali ze sobą m.in. koce, śpiwory i zestawy do higieny osobistej, zakupione dzięki wsparciu samorządu Katowic. "Bardzo dziękujemy prezydentowi Katowic za tak potrzebne artykuły, szczególnie dla kobiet z dziećmi, które koczują na ulicach w rejonie trzęsienia ziemi" - powiedział prezes Fundacji Mikołaj Rykowski, cytowany na stronach katowickiego magistratu.

"Widząc tragedię ludzi, którzy stracili swoje domy w trzęsieniu ziemi - jedziemy by nieść tam pomoc - tak, jak potrafimy, czyli gotując gorące posiłki w naszym słynnym fundacyjnym kotle" - napisali przedstawiciele Fundacji w mediach społecznościowych zapowiadając wyjazd do Turcji.

Wolontariusze mogą wydawać na miejscu dziennie nawet kilka tysięcy posiłków, gotowanych w specjalnym, pojemnym kotle. Będą podawali m.in. rozgrzewającą zupę z artykułów, które zabierają z sobą i takich, które kupią na miejscu. "Będziemy niezależni od warunków zewnętrznych, nie będziemy potrzebowali prądu do gotowania. Rozpalimy i gotujemy, tysiąc osób wykarmimy +od strzału+. Oprócz tego mamy butle gazowe i wielkie patelnie grillowe. Mamy agregat prądotwórczy, będziemy przygotowywać kawę i herbatę" - powiedział Rykowski PAP na kilka minut przed wyjazdem.

Pierwsza grupa wolontariuszy pozostanie w Turcji około 10 dni, później mają ich zmienić kolejni. "Trudno powiedzieć, jak długo tam pozostaniemy, będzie to zależało od potrzeb" - mówił Rykowski.

Akcję można wesprzeć wpłatami na konto nr 84 2490 0005 0000 4530 1546 3474 z dopiskiem "Turcja" lub przez wirtualny terminal Donateo: https://wolnemiejsce.donateo.pl/?fbclid=IwAR2ISDsxyEp-3Klmjmx3bT2ux6L5a2gDh81An9f7FR0pSBRkLaD_0_a4VBg.

Fundacja "Wolne Miejsce" znana jest m.in. z organizowania wigilii i śniadań wielkanocnych dla samotnych oraz tworzenia sklepów socjalnych. Po raz kolejny będzie przygotowywała posiłki dla potrzebujących obcokrajowców. Wcześniej jej wolontariusze gotowali m.in. przejściu granicznym w Medyce.