Śląskie: WPR otrzymał nowe karetki, wśród nich specjalny ambulans dla osób otyłych

Jedenaście nowych ambulansów wartych łącznie ponad 6,7 mln zł wzbogaci flotę Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego (WPR) w Katowicach. Dodatkowo pogotowie otrzymało specjalistyczną karetkę za blisko 840 tys. zł z noszami przystosowanymi do przewozu osób otyłych, ważących nawet powyżej 300 kg.

Zakup nowych karetek, a także 15 kardiomonitorów, za ponad 1,3 mln zł, był możliwy dzięki dofinansowaniu ze strony samorządu woj. śląskiego. Jak poinformował we wtorek rzecznik urzędu marszałkowskiego w Katowicach Sławomir Gruszka, oficjalne przekazanie pogotowiu 11 nowych ambulansów zaplanowano na środę.

"Karetki trafią do Katowic, Pyskowic, Tarnowskich Gór, Zabrza, Jastrzębia-Zdroju, Chorzowa, Łan, Mysłowic i Suszca" - podał rzecznik urzędu.

Nowe karetki bazują na mercedesach sprinterach z silnikiem Diesla o mocy 170 kW. Samochód bazowy kosztuje ponad 300 tys. zł, a przeszło drugie tyle to koszt zabudowy na potrzeby medyczne i niezbędnego wyposażenia. To m.in. nosze wraz z transporterem, kardiomonitor, respirator, pompa infuzyjna, ssak elektryczny, krzesełko kardiologiczne, zestaw butli tlenowych, deska ortopedyczna, nosze podbierakowe czy tzw. pedimata, czyli system transportu pacjentów pediatrycznych.

Dodatkowo, za prawie 840 tys. zł, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe otrzymało ambulans ze specjalnymi noszami przystosowanymi do przewozu osób otyłych. To pierwszy taki pojazd w katowickim WPR. Pierwszą podobną karetkę kupiło osiem lat temu Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. W woj. śląskim ambulansem tego typu od 2018 r. dysponuje Bielskie Pogotowie Ratunkowe.

Wnętrze ambulansu zaprojektowano tak, aby szafki na leki i sprzęt medyczny zajmowały jak najmniej miejsca. Karetką można przewozić pacjentów o wadze przekraczającej nawet 300 kg - nosze mają nośność do 400 kg i specjalną konstrukcję, która pozwala na ich poszerzenie w sposób bezpieczny i wygodny dla pacjenta.

Elementem wyposażenia karetki dla osób otyłych jest też specjalne krzesełko kardiologiczne, na podwoziu gąsienicowym. Ułatwia to transportowanie pacjenta po schodach, w budynkach, gdzie nie ma windy.

Jak wskazują przedstawiciele katowickiego WPR, tego typu pojazdy pojawiają się w pogotowiach ratunkowych coraz częściej. Są potrzebne, ponieważ w Polsce przybywa pacjentów z tzw. otyłością olbrzymią, gdy współczynnik BMI u chorego wynosi 60 i więcej, czyli waży on powyżej 150 kg. Taka karetka ma masę własną powyżej 3,5 tony, dlatego do jej prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii C.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest dysponentem jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Bezpośrednio w strukturze WPR działa 79 zespołów ratownictwa medycznego (65 podstawowych i 14 specjalistycznych), a dalsze 35 zespołów (29 podstawowych i 6 specjalistycznych) to podwykonawcy katowickiego WPR.