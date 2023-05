Sławomir Mrożek będzie patronować 9. Festiwalowi Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie

Sławomir Mrożek patronować będzie dziewiątemu Festiwalowi Stolica Języka Polskiego, który odbędzie się od 30 lipca do 5 sierpnia w Szczebrzeszynie i Zamościu (Lubelskie). W programie zaplanowano m.in. spotkania autorskie, wystawy, koncerty.

"Jestem uradowany, że po raz kolejny do Szczebrzeszyna przyjedzie wielu wspaniałych artystów i twórców. Udało się ponownie ich zaprosić do dziewiątej już edycji festiwalu. Patronem tej edycji jest Sławomir Mrożek" - zapowiedział podczas konferencji prasowej Piotr Duda, dyrektor artystyczny Festiwalu Stolica Języka Polskiego, który odbędzie się od 30 lipca do 5 sierpnia w Szczebrzeszynie i w Zamościu.

Wśród gości spotkań autorskich będą m.in. Szczepan Twardoch, Filip Springer, Joanna Bator, Inga Iwasiów, Anna Nasiłowska, Michał Rusinek, Adam Wajrak, Andrij Lubka, Grażyna Plebanek.

O szczegółach pasma językowego poinformowała prof. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przewodnicząca rady festiwalu w Szczebrzeszynie. W tym roku tematem przewodnim będzie "Język mediów". "To są ważne problemy, ponieważ media w swojej specyfice i zróżnicowaniu mówią do nas innym językiem, kreują inne światy przez język. Ten język wpływa też na nasz sposób opowiadania o świecie, a jeszcze bardziej na nasz sposób postrzegania świata" - wyjaśniła prof. Hofman.

Oprócz spotkań odbędą się także wystawy, m.in. rysunków Sławomira Mrożka, jak również warsztaty, widowiska artystyczne, koncerty. W trakcie festiwalu przyznana zostanie również Nagroda Człowieka Słowa i Nagroda Wielkiego Redaktora. Jak co roku dla najmłodszych przewidziano zajęcia z cyklu Mała Stolica Języka Polskiego.

Organizatorem Festiwalu Stolica Języka Polskiego jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń, której misją jest upowszechnianie i wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki.