Śledczy chcą by Norweg, podejrzany o zabójstwo i uprowadzenie, trafił na obserwację

Z wnioskiem o poddanie obserwacji psychiatrycznej Ingebrigta G., Norwega podejrzanego o zabójstwo Polki i uprowadzenie dziecka, wystąpiła prokuratura w Oświęcimiu do sądu okręgowego w Krakowie – dowiedziała się PAP od zastępcy prokuratora rejonowego Mariusza Słomki.

"Oświęcimska prokuratura skierowała do sądu okręgowego w Krakowie wniosek o zarządzenie obserwacji psychiatrycznej Ingebrigta G. i wydanie opinii o stanie jego zdrowia psychicznego. (...) Zapewne w najbliższym czasie wniosek będzie procedowany" - powiedział w poniedziałek prokurator Mariusz Słomka.

Śledczy podkreślił, że opinia psychiatryczna jest jednym z kluczowych materiałów w tym postępowaniu.

Obserwacja psychiatryczna trwa miesiąc.

Martwą 26-latkę na początku listopada ubiegłego roku znalazł w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Na miejscu nie było jej kilkuletniej córki oraz ojca dziewczynki - Ingebrigta G. Policja rozpoczęła pościg za mężczyzną. Za dzieckiem został wydany był Child Alert. Po kilku godzinach Norwega zatrzymali duńscy funkcjonariusze na autostradzie w Kopenhadze. Jechał volkswagenem na oświęcimskich numerach rejestracyjnych. Na tylnym siedzeniu była 5-letnia Mia.

Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że 26-latka z Oświęcimia zmarła w wyniku ran i wykrwawienia.

21 grudnia sąd rejonowy w Kopenhadze zgodził się na ekstradycję do Polski Norwega. Stało się to 29 grudnia. 3 stycznia bieżącego roku w prokuraturze w Oświęcimiu mężczyzna usłyszał zarzuty: zabójstwa oraz uprowadzenia małoletniej dziewczynki. Norwegowi grodzi kara do dożywocia włącznie.

Śledczy poinformowali, że podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie ujawnili okoliczności, w jakich doszło do przestępstwa. Nie podali też, czy mężczyzna się przyznał.

Ingebrigt G. przebywa w tymczasowym areszcie.

Tymczasowe prawo do opieki na dzieckiem otrzymał decyzją oświęcimskiego sądu dziadek Mii.