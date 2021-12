Śledczy wnioskują do Niemiec o przesłuchanie świadka ws. napisów na barakach w Birkenau

Śledczy z Oświęcimia sporządzili Europejski Nakaz Dochodzeniowy (END), który trafi do Niemiec. Wnioskują o przesłuchanie świadka, który może mieć informacje na temat umieszczenia w październiku napisów na barakach w byłym obozie Birkenau – podała prokuratura.

"Przesłuchanie osoby mieszkającej w Niemczech jest niezbędne w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. (...) Mamy szereg pytań, które pomogą w ustaleniu szczegółów. Zostały one dołączone do nakazu" - powiedział w rozmowie z PAP zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka.

Śledczy powiedział, że przesłaniem nakazu zajmie się krakowska prokuratura okręgowa. "My go formalnie sporządzamy. Przekazaliśmy go już prokuraturze okręgowej, która skieruje go do Niemiec" - dodał.

Strona niemiecka będzie miała na przesłuchanie świadka i przesłanie do Polski jego odpowiedzi sześć miesięcy od daty doręczenia jej nakazu.

Napisy na zabytkowych budynkach dostrzegł 5 października strażnik z Muzeum Auschwitz podczas obchodu. Placówka zakomunikowała wówczas, że napisy w językach niemieckim oraz angielskim, w części mające charakter antysemicki, zostały naniesione czarną farbą w sprayu na ściany dziewięciu drewnianych baraków obozowych. Po zebraniu przez policjantów dowodów konserwatorzy z Miejsca Pamięci Auschwitz usunęli je.

Oświęcimska prokuratura rejonowa wszczęła wówczas śledztwo w sprawie zniszczenia zabytku i jednocześnie dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury. Jak wyjaśniał prokurator Słomka, chodzi o obiekt, który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. "Już z tego wynika, że uszkodzenie takiego zabytku może być działaniem godzącym w dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury" - wskazywał.