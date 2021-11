"Slow Travel Dolny Śląsk" – nowa kampania promocyjna regionalnej turystyki

Mapa prezentująca wiele różnorodnych, czasem w nieoczywisty sposób wyselekcjonowanych dolnośląskich atrakcji turystycznych i zapomnianych miejsc w regionie, to główny element zainicjowanej przez samorząd województwa dolnośląskiego nowej kampanii promocji turystki regionalnej "Slow Travel Dolny Śląsk".

Twórcy kampanii wskazują, że turystyka slow robi się coraz popularniejsza, a jej najważniejsze cechy to koncentracja na poznawaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego, wspieraniu lokalnych przedsiębiorców, a także większa dbałość o środowisko przyrodnicze.

"W zgodnej opinii ekspertów Dolny Śląsk ma potencjał do bycia polską stolicą turystyki slow travel. Najistotniejsze jest jednak to, że lokalne podejście do turystyki wspiera dolnośląskich przedsiębiorców i pomaga pielęgnować nasze dziedzictwo kulturowe" - powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Głównym elementem kampanii promocyjnej "Slow Travel Dolny Śląsk" jest mapa - w wersji online i drukowanej - która prezentuje wiele różnorodnych, czasem w nieoczywisty sposób wyselekcjonowanych atrakcji turystycznych regionu.

"Zestawienie pozwala odnaleźć mniej znane atrakcje, atrakcyjne zakątki i ciekawostki turystyczne, a także wręcz zapomniane miejsca na Dolnym Śląsku. Część z wymienionych miejsc nie ma rozwiniętej infrastruktury turystycznej, co wpływa na wysoką atrakcyjność dla turystów poszukujących ucieczki od tłumu i hałasu" - podkreślają twórcy kampanii.

Mapa nie stanowi zamkniętej bazy atrakcji turystyczny, ale może być poszerzana. Częścią kampanii jest też m.in. zestawienie najbardziej klimatycznych noclegów na Dolnym Śląsku, które opracowano w kilku językach.

"Zaprezentowana mapa pozwala na podróżowanie w duchu slow - w zwolnionym tempie z większą uwagą na odkrycie nieoczywistych miejsc, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Ponadto zbaczając z głównych szlaków i korzystając z usług lokalnych producentów i usługodawców, wzmacniamy naszą regionalną gospodarkę" - podkreślił wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.