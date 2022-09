Słowacja: Trzech nowych ministrów w mniejszościowym rządzie Hegera

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova mianowała we wtorek trzech nowych ministrów - spraw zagranicznych, gospodarki i sprawiedliwości - w związku z odejściem z gabinetu polityków z liberalnej partii Wolność i Solidarność (SaS). Premier Eduard Heger kieruje mniejszościowym rządem.

Nowym szefem dyplomacji został obecny ambasador Słowacji w Czechach Rastislav Kaczer, który podobnie jak jego poprzednik Ivan Korczok znany jest ze zdecydowanych prozachodnich poglądów.

Miejsce lidera ruchu SaS w fotelu ministra gospodarki zajął analityk energetyczny Karel Hirman, który wcześniej doradzał byłej premier Słowacji Ivecie Radiczovej. Był także członkiem zespołu doradców byłego premiera Ukrainy Wołodymyra Hrojsmana. Hirman został ministrem w czasie, gdy słowacki rząd szuka rozwiązań łagodzących skutki wysokich cen energii.

Na stanowisko ministra sprawiedliwości prezydent Czaputova mianowała dotychczasowego szefa słowackiej adwokatury Viliama Karasa.

Koalicja nie wybrała jeszcze nowego ministra edukacji, więc urzędem tymczasowo będzie kierował premier Heger, którego rząd stracił większość w izbie niższej po przejściu SaS do opozycji. Prezydent skrytykowała rząd za brak propozycji w sprawie nowego ministra edukacji, ale pochwaliła za wskazanie fachowców na pozostałe stanowiska, które nie były obsadzone.

"Obejmujecie stanowiska w czasie, gdy społeczeństwo jest zmęczone sporami, które prowadzą donikąd. Co więcej, w czasie, gdy do przyjęcia jakiejkolwiek ustawy będziecie potrzebować głosów przeciwników politycznych lub rywali" - powiedziała Czaputova.

"Nowi ministrowie nie będą mieli przysłowiowych pierwszych 100 dni na zapoznanie się z resortami" - zapowiedział z kolei dziennikarzom Heger po uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Przejście SaS do opozycji było kulminacją ostatniego kryzysu koalicyjnego, w którym minister finansów i szef najsilniejszego ugrupowania, Zwykli Ludzie i Niezależne Osobistości (OLaNO), Igor Matovicz odrzucił ultimatum SaS wzywające go do odejścia z rządu. W ubiegłym roku SaS i najmniejsza partia rządząca, Dla Ludzi, doprowadziły do rezygnacji Matovicza ze stanowiska premiera, co jednak nie zapobiegło dalszym sporom.

Piotr Górecki