Słupsk: 45-latek trzymał w piwnicy słoiki z marihuaną

Dziesięć lat więzienia grozi 45-letniemu mieszkańcowi Dębnicy Kaszubskiej, który w piwnicy trzymał słoiki z marihuaną.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Jakub Bagiński powiedział PAP we wtorek, że w miniony weekend około godziny 1.00 w nocy policjanci z Komisariatu Policji I w Słupsku zostali wezwani przez mieszkańców jednego z bloków w Dębnicy Kaszubskiej w związku z głośnym zachowaniem grupy osób stojących na podwórku. "Na miejsce pojechali policjanci i wylegitymowali stojące przed blokiem osoby. Jeszcze podczas interwencji zauważyli, że w jednej z piwnic jest włączone światło. Gdy tylko policjanci zakończyli interwencję, postanowili to sprawdzić. Po wejściu do pomieszczenia funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który był zdenerwowany i ukrywał słoiki z marihuaną" - dodał Bagiński.

W mieszkaniu i piwnicy funkcjonariusze łącznie znaleźli 400 gramów narkotyków, które zostały przekazane do dalszych badań biegłemu sądowemu. Zatrzymany 45-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, a prokurator zastosował wobec niego dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. Za to przestępstwo grozi od roku do 10 lat więzienia.