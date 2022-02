Słupsk: Blisko 90 z ponad 1500 pracowników wojewódzkiego szpitala deklaruje niezaszczepienie przeciw COVID-19

Blisko 90 z ponad 1500 pracowników wojewódzkiego szpitala w Słupsku deklaruje niezaszczepienie przeciw COVID-19. Prezes zapowiadał, że takie osoby będzie odsuwał od pracy z pacjentem, ale czekamy na instrument prawny, który by mu na to pozwalał – powiedział PAP rzecznik szpitala Marcin Prusak.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 22 grudnia ub.r. od 1 marca 2022 r. osoby wykonujące zawód medyczny, pracujący w podmiotach leczniczych, farmaceuci i zatrudnieni w aptekach oraz studenci kierunków przygotowujących do zawodu medycznego pracownicy podlegają obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19. Do 1 marca zobowiązani są do posiadania certyfikatu poświadczającego pełne szczepienia. Obowiązek przyjęcia preparatu dotyczy też tych z nich, u których pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 został stwierdzony co najmniej sześć miesięcy przed 1 marca. Nie dotyczy osób, które mają zdrowotne przeciwskazania do szczepienia.

Według informacji przekazanych PAP przez rzecznika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku (Pomorskie) na ponad 1500 wszystkich osób zatrudnionych w placówce blisko 90 jest niezaszczepionych. Prusak dodał, że z ok. 1200 osób personelu medycznego niezaszczepienie zadeklarowało blisko 50 osób.

Jak przekazał, szpital dane zebrał w anonimowej ankiecie rozesłanej do oddziałów i do personelu administracyjnego.

"To deklarowane dane. Wśród osób, które wypełniały ankietę i które deklarowały niezaszczepienie, mogą być osoby z przeciwskazaniami do szczepień, ozdrowieńcy oraz ci, którzy nie przeszli pełnego cyklu szczepienia. Tego nie wiemy, bo o to nie mogliśmy pytać. Uzyskaliśmy tylko dane liczbowe" - poinformował Prusak.

Zaznaczył, że prezes szpitala, mając te dane, zaapelował do kadry o szczepienie, przypomniał o obowiązku wynikającym z rozporządzenia ministra zdrowia.

"Ale to wszystko, bo na razie nie ma instrumentu prawnego, który pozwoliłby na wyegzekwowanie szczepienie od całej kadry. Czekamy na taki. Prezes zapowiadał, że będzie niezaszczepionych odsuwał od pracy z pacjentem. Na razie nie ma do tego podstawy prawnej. Samo rozporządzenie nic nie mówi o ewentualnych sankcjach za brak szczepień zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy" - powiedział PAP Prusak.