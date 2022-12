Słupsk: Pierwszy w Polsce pomnik Powstańców Warszawskich jest po renowacji i ma kopię z brązu

Pierwszy pomnik poświęcony powstańcom warszawskim powstał w Słupsku - głównie z inicjatywy warszawiaków, którzy po wojnie zamieszkali na tzw. ziemiach odzyskanych. Doczekał się renowacji. Oryginał został przeniesiony do Izby Pamięci Słupszczan, a w jego miejsce zamontowano kopię z brązu.

Na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich miasto Słupsk (Pomorskie) uzyskało ponad 215 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z własnego budżetu dołożyło jeszcze ok. 150 tys. zł. Poszukiwania wykonawcy robót, po kilku nieudanych próbach, zakończyły się sukcesem w drugiej połowie br.

Jak podała PAP rzeczniczka magistratu Monika Rapacewicz, odlew z brązu wykonała autorska pracownia rzeźby i odlewnia brązu artysty rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego ART PRODUCT z Poznania. We współpracy z Januszem Kazimierskim ze Słupska przeprowadziła też prace renowacyjne i konserwacyjne oryginału.

"Oryginalny pomnik jest już w Izbie Pamięci Słupszczan na cmentarzu, natomiast odlew z brązu zamontowano 20 grudnia na miejscu oryginału" - przekazała Rapacewicz.

Prowizoryczny pomnik, poświęcony powstańcom warszawskim, powstał w Słupsku, jak podaje magistrat, już 15 września 1945 r. Był w formie muru zbudowanego z desek. Symbolizował mur warszawski, na którego tle Niemcy dokonywali masowych egzekucji Polaków. Powstał na placu, który już wówczas nazywany był placem Powstańców Warszawskich, dokładnie miejscu przeprowadzanych egzekucji, w niemieckim jeszcze Słupsku przejmowanym przez Rosjan.

Pomnik już po kilku miesiącach groził obaleniem, dlatego głównie warszawiacy, którzy po wojnie osiedlili się w Słupsku, w porozumieniu z ówczesnymi władzami miasta powołali komitet społeczny budowy nowego pomnika. Na jego czele stanął pochodzący z krakowskiej rodziny szlacheckiej, związany z teatrem i prasą Edward Łada-Cybulski. Wojna zastała go w Warszawie, walczył u boku gen. Franciszka Kleeberga, trafił do niewoli niemieckiej, z której uciekł. Do Słupska przyjechał z żoną 1 września 1945 r. Objął stanowisko kierownika Wydziału Społecznego przy Zarządzie Miejskim Miejskiej Rady Narodowej. W budowę pomnika zaangażowani byli także m.in. kapelan Szarych Szeregów ks. Jan Zieja oraz uczestnik zamachu na Franza Kutscherę, żołnierz AK Michał Issajewicz ps. Miś.

"Ta budowa to był zryw społeczny. Pieniądze na pomnik zbierali powstańcy, nowi słupszczanie. Częściowo koszty pokryte zostały przez urząd. Pomnik, w miejscu prowizorycznej konstrukcji, odsłonięto 15 września 1946 r. jako pierwszy w Polsce poświęcony bohaterom Warszawy. Co ważne, jest on jedynym powstańczym pomnikiem w Polsce zbudowanym z ostrzelanych cegieł zburzonych warszawskich kamienic" - zaznaczyła w lipcowej rozmowie z PAP wiceprezydent Słupska Marta Makuch.

Dodała wówczas, że materiał na ceglany mur, będący częścią pomnika zaprojektowanego przez warszawskiego artystę Jana Małetę, a wykonanego przez Stanisława Kołodziejskiego i S. Wąsowicza, przyjechał ze stolicy do Słupska specjalnym transportem kolejowym za zgodą władz Warszawy. Do muru przylega cokół z napisem "Bohaterom Warszawy - Słupsk", na którym znajduje się postać poległego w walce powstańca. W jednej dłoni trzyma granat, drugą opiera na tarczy z herbem Warszawy. Nad nim pochyla się orzeł, a u jego stóp klęczy płaczące dziecko. W centralnej części muru znajduje się płaskorzeźba ukrzyżowanego Chrystusa na tle płonącego placu Zamkowego w Warszawie.

Podjęta w 2015 r. próba wzmocnienia i impregnacji cegły oraz zabezpieczenia wykonanego z betonu zespołu figuralnego przed korozją, a także uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja brakujących elementów nie dały oczekiwanego efektu. Pomnik, który jest wpisany do rejestru zabytków, nadal niszczał, dlatego, by nie dopuścić do kolejnych ubytków w pomniku, nie narażać go na akty wandalizmu, a jednocześnie zachować pamięć o tamtych wydarzeniach, inicjatorach i wykonawcach pomnika, zdecydowano oryginały figur i płaskorzeźbę przenieść do Izby Pamięci Słupszczan, a w ich miejsce umieścić kopię z brązu.