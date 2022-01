Słupsk: Radni poprawili uchwałę i przyjęli deklarację o zmianie granic miasta

Rada Miasta Słupska w poniedziałek ponownie zajęła się kwestią zmiany granic miasta. Ze względu na błędny zapis w uchwale z grudnia ub.r., dotyczący konsultacji, radni ją uchylili i przyjęli poprawioną. Przyjęli też deklarację skierowaną do przyszłych mieszkańców Słupska.

Słupscy radni 29 grudnia 2021 r. bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się przyjęli uchwałę w sprawie zmiany granic miasta. Słupsk (woj. pomorskie) miałby powiększyć się o ościenne miejscowości położone obecnie w obrębie gminy Słupsk. Chodzi o Bierkowo, Włynkówko, Krępę Słupską, Płaszewko, Siemianice i o Strzelino.

Na grudniowej sesji przyjęli też uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta. Ze względu na błędny zapis o terminie wejścia w życie uchwały w poniedziałek na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek prezydent miasta radni jeszcze raz pochylili się nad poprawionym już dokumentem. Zagłosowali za jego przyjęciem.

Komplet 23 radnych podjął również uchwałę w sprawie deklaracji skierowanej do przyszłych mieszkańców Słupska, którzy staną się nimi, jeśli dojdzie do rozszerzenia granic miasta.

Rada miasta w ramach swych uprawnień zadeklarowała utrzymanie i modernizację istniejącej infrastruktury zabytkowej, technicznej i komunalnej, a także terenów zielonych i rekreacyjnych. Zapewniła, że kontynuowane będą rozpoczęte inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej. Na utrzymanie mogą liczyć szkoły i przedszkola (w tym m.in. na zachowanie kadry), świetlice, a dodatkowo na wsparcie także ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe i organizacje pozarządowe.

Ponadto w uchwale zadeklarowano objęcie przyszłych mieszkańców miasta komunikacją MZK Słupsk, zapewnienie im dostępu do środków w budżecie obywatelskim na poziomie nie mniejszym niż obecny fundusz sołecki, a także wprowadzenie jednakowej polityki taryfowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Rolnicy z miejscowości, o które Słupsk, chciałby się powiększyć, mają także zachować prawo do hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu.

Uchwały nie poszerzono o zapis o zachowaniu istniejących miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania dla terenów mających zostać przejętych przez miasto, bo, jak zapewniła prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, stanie się to obligatoryjnie.

Na sesji wyjaśniono, że liczba mieszkańców, którą Słupsk zyskałby po zmianie granic, nie wpłynie na liczbę radnych w radzie miasta.

Wniosek o zmianie granic wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami po skierowaniu go przez radę do wojewody powinien trafić do MSWiA do 31 marca 2022 r. Jeśli tak się stanie, ostateczną decyzję o uwzględnieniu wniosku podejmie do 30 czerwca 2022 r. Rada Ministrów. Zmiany granic Słupska weszłyby wówczas w życie od 1 stycznia 2023 r.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego 11 stycznia przyjął stanowisko sprzeciwiające się inicjatywie Słupska zmierzającej do powiększenia terytorium miasta o gminy Słupsk i powiatu słupskiego. Jego członkowie zaapelowali do władz Słupska, by wycofały się z planowanej aneksji. Przypomnieli, że podobne próby podejmowano w latach 2008-2009 i 2015-2016. Wówczas mieszkańcy miejscowości sprzeciwili się przyłączeniu do Słupska.