Słupsk: Ruszył proces ws. przywłaszczenia 577 tys. zł z kasy zapomogowo-pożyczkowej Sądu Okręgowego w Koszalinie (aktualizacja)

Przed Sądem Okręgowym w Słupsku ruszył proces w sprawie przywłaszczenia 577 tys. zł z kasy zapomogowo-pożyczkowej Sądu Okręgowego w Koszalinie. Akt oskarżenia objął trzy byłe pracownice sądu, w tym zwolnioną dyscyplinarnie zastępcę głównej księgowej Jolantę P.

Proces ruszył, mimo że główna oskarżona Jolanta P. nie stawiła się na rozprawie, a mec. Kamil Sośnicki, obrońca Bożeny U., wnosił do sądu o jej wezwanie, uznając, że jej udział jest istotny dla pozostałych oskarżonych.

Sędzia Agnieszka Niklas-Bibik nie uwzględniła tego wniosku. "Udział oskarżonej w rozprawie jest jej prawem, nie obowiązkiem" - zaznaczyła sędzia. Dodała, że z wiedzy sądu przekazanej przez obrońcę Jolanty P. wynika, że oskarżona nie chce uczestniczyć w rozprawie.

Sędzia Niklas-Bibik podkreśliła, że na tym etapie procesu wniosek odrzuca, ale nie wykluczona, że w jego trakcie zajdzie potrzeba wezwania oskarżonej na rozprawę. Wówczas sąd podejmie odpowiednie kroki w tym celu.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Andrzej Dubiela odczytał zarzuty zawarte w akcie oskarżenia.

Główną oskarżoną o przywłaszczenie kwoty 577 747,15 złotych, czyli mienia o znacznej wartości z kasy zapomogowo-pożyczkowej Sądu Okręgowego w Koszalinie jest Jolanta P. Będąc zastępcą głównej księgowej w tym sądzie, miała podbierać pieniądze z kasy przez niemal 15 lat, z krótkimi przerwami od 4 listopada 2003 r. do 20 sierpnia 2018 r.

Z aktu oskarżenia wynika, że Jolanta P. miała także wytwarzać dokumenty pozwalające jej na dysponowanie pieniędzmi z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Na ich podstawie brała czeki gotówkowe i pobierała pieniądze, które następnie przelewała na swoje konto bankowe. Ciążą na niej również zarzuty fałszowania wyciągów bankowych i dokumentacji księgowej oraz złamania ustawy o rachunkowości poprzez nieprowadzenie sprawozdań finansowych.

Akt oskarżenia objął też dwie emerytowane pracownice sądu - przewodniczącą zarządu kasy zapomogowo-pożyczkowej Bożenę U. i jego członkinię Władysławę S. Są oskarżone o działanie wspólnie i w porozumieniu z Jolantą P., którego skutkiem było przywłaszczenie pieniędzy wpłacanych do kasy przez pracowników sądu i podległych mu jednostek. W ocenie prokuratury, to one powinny sprawować nadzór nad finansami kasy. Ponadto, po upływie trzyletniej kadencji zarządu kasy, nie miały umocowania prawnego do zasiadania w niej. Nie przeprowadzano nowych wyborów.

Bożena U., która przewodniczącą zarządu kasy była od 16 marca 2000 r. i w koszalińskim sądzie okręgowym przepracowała prawie 45 lat, nie przyznała się w sądzie do zarzutów. Przy czym powiedziała, że podpisywała polecenia przelewów i czeków in blanco.

"Ja tej pani (Jolancie P.) ufałam na 1000 proc, nie na 100 proc. ona była zastępcą głównej księgowej, osobą głęboko wierzącą, utwierdzała mnie w przekonaniu, że wszystko prowadzone jest prawidłowo, że wszystkie osoby dostały pożyczki. A teraz myślę, że oni ich nie dostali, a ona wykorzystała te czeki in blanco. Tyle tylko, że żadne sygnały od pożyczkobiorców do mnie nie docierały, że oni nie dostają pożyczek. Nikt do mnie w tej sprawie nie pisał i nie dzwonił" - mówiła oskarżona w sądzie.

Przyznała, że dopiero w 2016 r. jedna osoba upomniała się o pożyczkę. "Spytałam Jolantę P., dlaczego tak się dzieje. Odpowiedziała, że mnóstwo członków zrezygnowało z kasy, bo sądy rejonowe tworzyły swoje. Wpływy są małe i nie można wszystkich zaspokoić" - tłumaczyła w sądzie Bożena U.

Dodała, że w grudniu 2016 r. zwołała walne zgromadzenie członków kasy, chciała zrezygnować z funkcji przewodniczącej, ale przyszło tylko 7-8 osób, za mało, by wybrać nowe władze. W 2017 r. próbowała zwołać kolejne, ale bezskutecznie.

Oskarżona w sądzie zaznaczyła, że przewodnictwo w kasie było jej dodatkowym zajęciem i nie czerpała z tego żadnych korzyści. Z perspektywy lat "było dużym błędem". Wyjaśniała, że nie wiedziała, iż istnieje status kasy, że kadencja zarządu jest trzyletnia i że może iść do banku, by sprawdzić, ile jest pieniędzy na koncie kasy. Zrobiła to dopiero w 2018 r., gdy główna księgowa sądu, powiedziała jej, że ma takie prawo. "Wtedy zadzwoniła do mnie Jola i spytała, co ustaliłam, a ja jej powiedziałam + Jola to ty ukradłaś pieniądze+ - mówiła w sądzie Bożena U., przekonując, że ona o finansach nie ma "żadnego pojęcia".

Do zarzutów nie przyznała się także Władysława S., w zarządzie kasy od 2000 r. "Nie ukradłam żadnych pieniędzy. Nie miałam z tego korzyści. Wypłacałam pożyczki z banku. Przywoziłam pieniądze i dostawałam od Jolanty P. książkę i wnioski. Tak pracowałam do 2008 r. Potem poszłam na wcześniejszą emeryturę. Wtedy Jolanta P. przyszła do mnie do domu z czekami i przelewami, bym je podpisała. One nie były wypełnione, ale Jolanta P. powiedziała, że ona za to odpowiada. Potem przysyłała już tylko kierowcę do podpisu. To było zawsze raz w roku. Chciałam się wypisać z zarządu kasy, ale miałam czekać na walne" - mówiła w sądzie oskarżona Władysława S.

Obie oskarżone podtrzymały też swoje wcześniejsze wyjaśnienia składane w postępowaniu przygotowawczym. Sędzia Niklas-Bibik odczytała także te składane w prokuraturze przez Jolantę P.

Główna oskarżona w pierwszych wyjaśnianiach tłumaczyła, że ona nie przywłaszczyła pieniędzy z kasy, ale brała z niej pożyczki, które chciała spłacić. Potrzebowała tych pieniędzy na spłatę kredytowych zobowiązań, w których pętlę wpadła. W kolejnych wyjaśnieniach przyznała się do zarzucanych czynów. Nie potrafiła wskazać, ile pieniędzy ostatecznie jest winna kasie zapomogowo-pożyczkowej.

"Miałam za dużo zadań, nie byłam stanie dobrze wykonywać obowiązków względem kasy" - wyjaśniała w prokuraturze Jolanta P. Przyznała, że nie robiła sprawozdań finansowych, nie rejestrowała wniosków pożyczkowych. Tłumaczyła, że nikt o nie się nie upominał.

Jolanta P. wskazała, że zgodę na udzielenie pożyczki musiała wyrazić Bożena U. Podpisywanie czeków i przelewów in blanco przez U. i S. było "ich decyzją". Jednocześnie przyznała, że obie z jej procederu nie miały korzyści. Ona nie ma majątku, z którego mogłaby spłacić dług.

Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w sprawie przywłaszczenia pieniędzy z kasy zapomogowo-pożyczkowej Sądu Okręgowego w Koszalinie przez trzy lata prowadziła Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Zakończyła je w drugiej połowie ub.r. Ustalono blisko 100 pokrzywdzonych, byłych bądź obecnych pracowników koszalińskiego sądu okręgowego i poległych jemu jednostek.

Sprawa wyszła na jaw w sierpniu 2018 r., bo członkowie kasy nie mogli doczekać się uzyskania pożyczki, a ci, którzy chcieli wycofać swoje wkłady, dowiadywali się, że w kasie nie ma pieniędzy. Kontrolę przeprowadzili prezes i dyrektor sądu. Wielostronicowy protokół pokontrolny przekazany prokuraturze wskazywał na możliwość popełnienia przestępstwa przywłaszczenia powierzonych pieniędzy i fałszowania dokumentacji. Wówczas szacowano, że z kasy zniknęło co najmniej 285 tys. zł. Jolanta P. została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Bożena U. i Władysława S. były już emerytkami.