Słupsk: Szpital wojewódzki ograniczył odwiedziny pacjentów na oddziale intensywnej terapii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku we wtorek wprowadził ograniczenia odwiedzin pacjentów na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – poinformował rzecznik placówki medycznej Marcin Prusak.

Powodem wprowadzanych ograniczeń odwiedzin pacjentów oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku (Pomorskie) jest, jak podał Prusak, "występowanie znacznej liczby zachorowań wirusowych w społeczeństwie".

Zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od wtorku w szpitalu, tylko w przypadkach koniecznych pacjenci oddziału anestezjologii i intensywnej terapii mogą być odwiedzani przez jedną osobę bliską raz dziennie w każdy dzień tygodnia w godz. 14.00 - 15.00.

Ograniczenia, które obowiązują na oddziale do 30 stycznia br., wprowadzono "w trosce o zdrowie i życie pacjentów". Ponadto personel oddziału, jak podał Prusak, zwrócił się do rodzin pacjentów, by w tym czasie w ogóle powstrzymały się od wizyt.