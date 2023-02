Słupsk: W piątek wiec "365 dni wojny" upamiętniający ofiary i walczących w Ukrainie

W piątek, w rocznicę agresji Rosji na Ukrainie, w Słupsku (Pomorskie) na placu Zwycięstwa odbędzie się pokojowy wiec "365 dni wojny" upamiętniający ofiary i walczących w Ukrainie - przekazała za organizatorami w poniedziałek rzeczniczka magistratu Monika Rapacewicz.

Wiec "365 dni wojny", którego organizatorami są zarząd słupskiego koła Związku Ukraińców w Polsce oraz Stowarzyszenie Światowych Aktywistów "Czerwona Kałyna", odbędzie się w piątek. Rozpocznie się o godz. 18 na pl. Zwycięstwa, gdzie miała miejsce pierwsza manifestacja sprzeciwu wobec agresji Rosji na Ukrainie.

Rapacewicz poinformowała, że organizatorzy tym spotkaniem chcą upamiętnić ofiary i walczących w Ukrainie, symbolicznie wesprzeć Ukraińców i "przypomnieć, że mija już rok od kiedy agresor niszczy ich świat, odbierając bliskich i znajomych oraz zmuszając miliony ludzi do ucieczki bądź cierpienia na miejscu".

Z placu Zwycięstwa uczestnicy wiecu przemaszerują przed cerkiew greckokatolicką przy ul. Jaracza 6A. Wydarzenie powinno się zakończyć ok. godz. 19.30.

Według danych magistratu, do 14 lutego br. wydano 3341 numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy, którzy wnioski złożyli w Słupsku. W miejskich szkołach uczy się obecnie 743 dzieci ukraińskich uchodźców. Dotychczas jednorazowe świadczenie 300 zł przyznano 4679 osobom. Jak wskazała Rapacewicz, to "ważna liczba wskazująca, ile faktycznie uchodźców przebywało w Słupsku". Zaznaczyła przy tym, że część z nich już opuściła miasto. Ponadto świadczenia rodzinne przyznano na 604 obywateli Ukrainy.

W Urzędzie Miejskim w Słupsku działa punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy. Oferuje on wsparcie w znalezieniu zakwaterowania, uzyskaniu numeru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego z MOPR, świadczeń rodzinnych, świadczenia pieniężnego "500 Plus" oraz świadczenia "Dobry Start" z ZUS, a także w przyjęciu dzieci do szkół i przedszkoli. Dysponuje ulotkami z bieżącymi informacjami o stanie prawnym uchodźców z Ukrainy, legislacji pobytu oraz możliwości podjęcia pracy w Polsce.