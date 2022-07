Słupsk: W sprawie wypadku szybowca, w którym zginął 17-letni kursant, obrona zgłosiła nowe wnioski dowodowe

W procesie 74-letniego instruktora lotnictwa Andrzeja R. oskarżonego o popełnienie czterech przestępstw, w tym o spowodowanie wypadku szybowca, w którym zginął 17-letni kursant, obrona złożyła nowe wnioski dowodowe. Chce opinii biegłego neurologa i przesłuchania personelu medycznego.

Proces 74-letniego instruktora lotnictwa Andrzeja R. toczy się przed Sądem Rejonowym w Słupsku (woj. pomorskie) od 20 sierpnia 2021 r. Mężczyzna jest oskarżony o popełnienie czterech przestępstw, w tym o spowodowanie wypadku szybowca, w którym zginął 17-letni kursant. Andrzej R. nie przyznał się do winy. Po złożonych wyjaśnieniach w pierwszym terminie rozprawy, sędzia Ryszard Błencki zapytał oskarżonego, czy nie rozważa dobrowolnego poddania się karze. Andrzej R. zaprzeczył.

Na piątkowej rozprawie sąd nie miał już w planie słuchania kolejnych świadków. Sędzia Błencki odczytał jedynie uzupełniającą opinię diabetologa, z którą nie zapoznała się wcześniej obrona i prokurator.

Biegły w opinii wskazał m.in. procedurę postępowania przy hipoglikemii i wypunktował zawody, których nie można wykonywać przy cukrzycy typu II. W jego ocenie w sytuacji hipoglikemii należy uzupełnić brak glukozy przez podanie odpowiednich pokarmów. Chorzy na cukrzycę typu II nie mogą pracować m.in. jako piloci, kierowcy zawodowi, wykonywać zawodów wymagających pracy na wysokościach. Zdaniem biegłego, powrót świadomości przy hipoglikemii na wskutek nagłego zdarzenia powodującego wyrzut adrenaliny, jakim był wypadek szybowca, był możliwy.

Proces zmierzałby ku końcowi, gdyby nie nowe wnioski dowodowe obrony. Ta chce opinii biegłego neurologa oraz przesłuchania personelu medycznego sprawującego opiekę nad oskarżonym.

Sędzia Błencki poinformował, że decyzję o dopuszczeniu tych wniosków obrony podejmie na kolejnym terminie rozprawy, który wyznaczył na 30 września. Przy czym zaznaczył, że jeśli ich nie uwzględni, to będzie koniec procesu.

3 lipca 2018 r. szybowiec z instruktorem i 17-letnim kursantem Krystianem D. wystartował z lotniska w Krępie Słupskiej. To był lot szkoleniowy, dziewiąty w życiu chłopca, który 3 lipca rozpoczął kurs podstawowy. Niedaleko od miejsca startu, ok. godz. 12.30 instruktor zgłosił obsłudze naziemnej, że ma problemy w trakcie lotu i musi lądować. Następnie kontakt radiowy się urwał. Szybowiec wpadł w korkociąg i rozbił się w młodniku, w miejscowości Łupiny. 17-letni Krystian D. nieprzytomny, w ciężkim stanie trafił do szpitala. Z obrażeniami ciała przewieziony został do niego również instruktor. Po kilku godzinach chłopiec zmarł.

Przyczyną śmierci 17-letniego kursanta były rozległe wewnętrzne wielonarządowe obrażenia ciała, typowe dla wypadku lotniczego oraz upadku z dużej wysokości. Chłopiec doznał m.in. złamań twarzoczaszki, kilku żeber, miednicy, pęknięcia płuc, śledziony, masywnego obrzęku mózgu.

Andrzej R. w chwili wypadku był trzeźwy, nie był pod działaniem narkotyków.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku oskarżyła Andrzeja R. o spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz o popełnienie trzech przestępstw związanych z wyłudzeniem nieprawdy w dokumentach poświadczających wymagany stan jego zdrowia jako instruktora lotnictwa.

W latach 2015-2018 oskarżony miał trzykrotnie podstępem wyłudzić korzystne dla niego orzeczenia od lekarza orzecznika z jednego z dolnośląskich centrum medycznych. Zataił we wniosku o wydanie orzeczenia fakt przyjmowania leków w związku z chorobą cukrzycową typu II, która, zgodnie z przepisami unijnymi, wykluczała go z pełnienia jakichkolwiek czynności lotniczych. Uzyskana w śledztwie opinia biegłego potwierdziła, iż stan zdrowia Andrzeja R. już od 2013 r. nie pozwalał mu na wykonywanie lotów jako pilot, a tym samym na pełnienie funkcji instruktora szybowcowego.

Zgodnie z ustaleniami w śledztwie, szybowiec był sprawny a do wypadku przyczyniły się błędy w pilotażu oraz stan zdrowia instruktora.

Za spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.