Służby rozbiły grupę przestępczą, przechwyciły blisko 360 kg narkotyków wartych 12 mln zł

Wspólne działania prokuratury i funkcjonariuszy CBŚP w Łodzi doprowadziły do zlikwidowania dwóch laboratoriów syntetycznych środków psychotropowych, zatrzymania 4 kolejnych osób i zabezpieczenia ponad 359 kg narkotyków o szacowanej wartości prawie 12 mln złotych - przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Z ustaleń śledztwa wynika, że narkotyki produkowane były w dwóch laboratoriach na terenie Łodzi i powiatu piotrkowskiego. Większe znajdowało się na terenie gospodarstwa rolnego położonego w powiecie piotrkowskim. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali tam jednego mężczyznę.

"Podczas akcji policjanci zabezpieczyli substancję przechowywaną w specjalnych tacach umieszczonych w chłodziarkach. Wstępna opinia, sporządzona przez ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wykazała, że jest to ponad 357 kg 4CMC, czyli klefedronu, którego szacunkowa wartość to 11 mln zł. Wówczas także, przejęto urządzenia oraz prekursory i substancje służące do produkcji narkotyków, wagi, a także maski pełnotwarzowe. Jak się okazało, na posesji znajdowały się również cztery profesjonalnie przygotowane pomieszczenia do uprawy i suszenia konopi" - poinformowała rzecznik prasowy CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

W tym samy czasie policjanci z CBŚP weszli do jednego z mieszkań w Łodzi, gdzie również znajdowało się laboratorium narkotyków syntetycznych.

"Tam policjanci zatrzymali kolejne 3 osoby, gdy w jednym z pomieszczeń dochodziło do końcowej ekstrakcji mefedronu. Podczas działań zabezpieczono trzy tacki z substancją częściowo skrystalizowaną, tj. ponad 2 kg mefedronu (wartego około 75 tys. zł) oraz sprzęt służący do produkcji narkotyku" - przekazała Jurkiewicz.

Cztery zatrzymane osoby usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wytwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu środków odurzających w znacznych ilościach. "Na wniosek prokuratora zostali oni tymczasowo aresztowani przez sąd na okres trzech miesięcy" - poinformował dział prasowy PK.

W śledztwie status podejrzanych ma już łącznie 14 osób, z czego 9 zostało tymczasowo aresztowanych.

"Na poczet przyszłych kar i świadczeń o charakterze majątkowym prokurator dokonał na mieniu należącym do podejrzanych zabezpieczeń majątkowych o wartości przekraczającej 457 tys. zł" - przekazała PK.

Podejrzanym może grozić do 15 lat pozbawienia wolności.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...