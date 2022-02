Służby specjalne: Milionowe oszustwa na fikcyjne faktury (komunikat)

- Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informuje:

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury ABW zatrzymali cztery osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Jej działalność związana była z wewnątrzwspólnotowym obrotem metalami kolorowymi. Sprawa dotyczy wyłudzeń na szkodę Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w latach 2014-2015.

Do zatrzymań doszło 12 i 24 stycznia 2022 r. na terenie województw śląskiego i podlaskiego. Trzej z zatrzymanych to byli udziałowcy i członkowie zarządu spółek, które wystawiły łącznie kilkaset fikcyjnych faktur VAT na sprzedaż metali kolorowych o łącznej kwocie ponad 56 mln zł. Transakcje przeprowadzane były z firmą z Bielska Białej, należącą do czwartego z zatrzymanych - aktualnie głównego podejrzanego w śledztwie. Ta spółka z kolei wystawiła kolejnych kilkaset fikcyjnych faktur potwierdzających rzekomy obrót metalami kolorowymi na kwotę ponad 76 milionów złotych. Następnie kolejna firma z Dąbrowy Górniczej dokonywała fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do podmiotów czeskich i słowackich. Spółka z Dąbrowy Górniczej otrzymała z tego tytułu nienależne zwroty podatku VAT w łącznej wysokości co najmniej 3,8 mln złotych.

Śledztwo jest jednym z wątków wyłączonych z szerszego postępowania dotyczącego karuzeli podatkowej oraz wyłudzeń podatku VAT dokonywanych w latach 2013-2017 przez spółkę z Dąbrowy Górniczej. Sprawa dotyczyła wówczas fikcyjnego, wewnątrzwspólnotowego obrotu i dostaw katody niklowej, cynku, aluminium, płyt ołowianych i bieli cynkowej. W wyniku tego procederu spółka uzyskała nienależne zwroty podatku VAT w wysokości ok. 53 mln zł.

Biorący udział w procederze wspólnik i członek zarządu jednej ze spółek oraz właściciel bielskiego podmiotu decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych dwóch podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Oba śledztwa prowadzi katowicka Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Regionalnej.

