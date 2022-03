Służby zatrzymały 12 podejrzanych m.in. o produkcję anabolików; mogli zarobić 32 mln zł

Wspólne działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratury Krajowej doprowadziły do zatrzymania 12 osób podejrzanych o przemyt narkotyków i obrót nimi oraz produkcję i dystrybucję anabolików. Mogli na tym zarobić co najmniej 32 miliony złotych.

Rzeczniczka CBŚP podinspektor Iwona Jurkiewicz przekazała PAP, że śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Polsce oraz innych krajów Unii Europejskiej prowadziło krakowskie CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

"Wśród podejrzanych o udział w gangu są osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców różnych klubów sportowych. W śledztwie łącznie występuje już 82 podejrzanych" - tłumaczyła podinspektor.

"W trakcie ostatniej realizacji CBŚP i SG, wsparli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Zespoły Realizacyjne CBŚP i SG. Działań przeprowadzono na terenie województwa dolnośląskiego i łódzkiego, gdzie zatrzymano 12 osób, w wieku od 30 do 50 lat" - poinformowała z kolei rzeczniczka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dorota Kądziołka.

Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt mieszkań i miejsc użytkowanych przez podejrzanych, przejmując m.in. broń, 235 szt. amunicji, maczety, amfetaminę, heroinę, kokainę, marihuanę oraz ponad 42 tys. środków anabolicznych.

Śledczy zabezpieczyli także telefony komórkowe, ekskluzywne zegarki i 1,2 mln zł w gotówce. Tylko u jednego z podejrzanych funkcjonariusze przejęli ponad 1,1 mln zł. Gotówka była schowana w papierowej torbie z dyskontu.

Według ustaleń śledczych podejrzani mogli w ciągu ostatnich kilku lat przemycić do Polski co najmniej 700 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości ok. 14 mln zł. "Mogli także wprowadzić do obrotu na terenie krajów Unii Europejskiej 850 kg różnego rodzaju narkotyków wartych ok. 17 mln zł" - zaznaczyła rzeczniczka CBŚP.

"Według śledczych podejrzani na terenie kraju mogli także zajmować się produkcją i dystrybucją nielegalnych substancji anabolicznych wartych ok. miliona złotych. Przedstawione podejrzanym zarzuty dotyczyły przestępstw narkotykowych i produkcji nielegalnych środków anabolicznych" - podała podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. "Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące produkcji znacznej ilości środków anabolicznych o wartości co najmniej 1 miliona złotych oraz przemytu znacznych ilości narkotyków" - przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - wskazała PK.

Za zarzucane czyny może im grozić do 15 lat więzienia.