Smakowity cyfrowy biznes. Transformacja zmienia branżę

Technologie usprawniają produkcję, optymalizują koszty, przewidują awarie i wspierają działania na rynku. Czy firmy z sektora spożywczego dostrzegają zalety cyfryzacji?

Firmy zajmujące się tworzeniem systemów informatycznych dla przedsiębiorstw z branży spożywczej żyją ze swoimi kontrahentami w biznesowej symbiozie. Narzędzia informatyczne muszą sprostać coraz to nowym potrzebom.

Potencjał poprawy wydajności polskich przedsiębiorstw sektora spożywczego (odpowiadającego za ponad 6 proc. polskiego PKB) w związku z cyfryzacją jest ogromna; są zatem powody do optymizmu.

Wartość rynku AI w sektorze żywności i napojów do 2028 roku ma osiągnąć wartość ponad 35 miliardów dolarów.

Nowoczesna produkcja i jej cyfrowe narzędzia to temat konferencji Nowy Przemysł 4.0 towarzyszącej 15. Międzynarodowym Targom Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki.

Digitalizacja w firmach spożywczych pozwala precyzyjnie zaplanować cały proces produkcyjny. Zaawansowane systemy zarządzania produkcją nie tylko nadzorują wytwarzanie, ale dzięki analizie otrzymywanych informacji pozwalają przewidywać wszelkie odstępstwa od normy i ułatwiają pracownikom szybką reakcję na sytuacje kryzysowe, takie jak awaria maszyny.

Za zaprojektowanie i właściwe zaimplementowanie rozwiązań technologicznych, które wspierają firmy spożywcze, odpowiadają producenci oprogramowania.

Rozwiązania uniwersalne czy szyte na miarę? Jak wygląda projektowanie systemów cyfrowych dla firm?

- Naszym klientom proponujemy specjalizowane branżowo rozwiązania, opracowane w oparciu o doświadczenia z pracy z wieloma firmami z konkretnej branży. W przypadku sektora spożywczego to ponad 1000 przedsiębiorstw. Poszczególne funkcjonalności powstają z myślą o konkretnych specjalnościach – w końcu inne oczekiwania i potrzeby mają klienci z branży mleczarskiej, a inne przedstawiciele branży mięsnej. Pozwala nam to skoncentrować się na kluczowych czynnikach oraz jasno określonych ścieżkach przyspieszających uruchomienie systemu, a tym samym osiąganie rezultatów przez firmy. W tym kontekście możemy więc mówić o pewnej uniwersalności systemów – tłumaczy Mariusz Siwek, channel director w firmie programistycznej Infor Polska, gdzie powstają kompletne pakiety branżowe w chmurze.

Choć firmy z branży spożywczej mają inne potrzeby, wymagania i cele biznesowe, pewne elementy działalności są wspólne. Dlatego każda z oferowanych aplikacji posiada standardową bazę, która jest szeroko konfigurowalna. Zawsze jednak pojawiają się obszary, które wymagają kastomizacji, czyli zastosowania dedykowanych rozwiązań integrowanych następnie z systemem.

Warto podkreślić, że digitalizacja w przedsiębiorstwach reprezentujących sektor spożywczy dotyczy nie tylko procesu produkcyjnego. Dzięki systemom ERP można zrezygnować z szeregu różnych narzędzi i zastąpić je globalnym systemem obejmującym wszystkie obszary firmy takie jak kadry, księgowość, produkcja, magazynowanie i dystrybucja.

- Trzeba dodać, że branża spożywcza jest specyficzna, bo jest zobowiązana do przestrzegania szeregu norm związanych z bezpieczeństwem i żywnością. Jedną z podstawowych reguł jest system HACCP czyli system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Chodzi o to, by identyfikować i oszacować skalę bezpieczeństwa żywności. Oprócz tego w przedsiębiorstwach z tego sektora wykorzystywane są systemy wagowe, które pozwalają miarodajnie oszacować poziom posiadanego surowca, często występującego w formie ważonej (np. sypkiej lub płynnej). Dzięki tym modelom firmy posiadają wiedzę na temat ilości materiału i mogą bardzo precyzyjnie zaplanować produkcję. Kolejne udogodnienie wspiera pracę laboratorium. Wszystkie normy, których spełnienie jest w danej branży wymagane, są implementowane do systemu, który dzięki temu pilnuje, by wadliwy artykuł nie opuścił fabryki – wyjaśnia Marceli Mila z katowickiej firmy BPSC tworzącej rozwiązania IT wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.

Firmy zajmujące się tworzeniem nowoczesnych systemów informatycznych dla przedsiębiorstw z branży spożywczej zgodnie podkreślają, że „żyją ze swoimi kontrahentami w biznesowej symbiozie” i wzajemnie się inspirują. Jeśli potrzeby rynku będą rosnąć, narzędzia informatyczne będą starały się im sprostać tworząc nowe, przydatne funkcjonalności. W tym kontekście pełna informatyzacja jest procesem nieuniknionym, ale wciąż trwającym o otwartym - trudno mówić o jego zakończeniu.

Digitalizacja to dziś podstawa biznesu - zwiększa efektywność i podnosi odporność

Menedżerowie firm z branży spożywczej doskonale zdają sobie sprawę, że sprawne korzystanie z nowych technologii dostosowanych do indywidualnych potrzeb, to w dzisiejszych czasach podstawowa kompetencja biznesowa.

W ten trend doskonale wpisuje się wielkopolskie przedsiębiorstwo Millano Group produkujące wyroby czekoladowe i współpracujące z partnerami z ponad 50 krajów na świecie m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chin czy Australii.

- Od kilkunastu miesięcy pracujemy nad dużym projektem zintegrowanego planowania dla całego łańcucha dostaw i dopiero jak go zakończymy i w pełni wdrożymy wskaźniki efektywności - KPI - będziemy mogli mówić o transformacji cyfrowej firmy i ogłaszać sukces. Te prace zostały przyśpieszone przez sytuację zewnętrzną czyli pandemię i wojną na Ukrainie. Przygotowanie się na trudne sytuacje i zwiększenie odporności na kryzysy to elementy strategiczne dla nas jako organizacji – zapewnia dyrektor logistyki w Millano Group, Ireneusz Kozber.

Jednym z priorytetów firmy jest skuteczne zabezpieczenie każdego etapu łańcucha dostaw poprzez stosowanie jednoznacznych etykiet i form identyfikacji w postaci kodów kreskowych.

- To zapewnia nam prawidłową dokumentację i pozwala na pełne śledzenie całego procesu przepływu surowców, opakowań, półfabrykatów i wyrobów. Dane są przekazywane elektronicznie z jednego etapu przetwarzania na kolejny, czyli od momentu przejęcia surowca poprzez magazynowanie i proces produkcyjny po kolejny etap magazynowy w formie gotowego wyrobu i dostawę do klienta – dodaje Ireneusz Kozber.

Narzędzia cyfrowe nie tylko nadzorują proces produkcji, ale także przyczyniają się do poprawy jakości prognozowania w całej firmie. Stosowany w Millano Group program Demand Planning dostarcza dokładnych i aktualnych wielkości pomiarowych, co pozwala zarządzającym monitorować wydajność, identyfikować problemy, a w efekcie optymalizować codzienną pracę.

Cyfryzacja w zarządzaniu produktem to gra komputerowa: „przechodzimy na wyższy level”

Plusy korzystania z narzędzi cyfrowych dostrzega i docenia również Krynica Vitamin. Spółka zajmuje się rozlewem znanych marek napojów dla sieci handlowych i partnerów, z którymi współpracuje w ramach modelu B2B.

W ciągu dwóch lat firma dokonała technologicznego skoku implementując nowoczesne rozwiązania usprawniające cały łańcuch wytwarzania produktu: WMS (Magazynowy System Informatyczny) obejmuje magazyn surowców i magazyn wyrobu gotowego i MES (System Realizacji Produkcji) obszar odpowiedzialny za produkcję.

- Wskazałbym trzy kluczowe etapy, w których digitalizacja jest niezbędna. Po pierwsze, kontakt z klientem na poziomie zapytania ofertowego, tworzenia receptury i technologii, połączony z wyceną. Po drugie, cały proces produkcyjny - przyjęcie surowców do zakładu, wydanie ich na produkcję, kontrola zużycia, zwrot niewykorzystanych surowców do magazynu. Ostatnim odcinkiem jest zarządzanie produktem w magazynie wyrobu gotowego. Korzystamy m.in. z cyfrowej awizacji odbioru towaru. Cyfrowe systemy pozwalają kontrolować terminy przydatności do spożycia oraz daty handlowe, co jest szalenie ważne w relacjach z kontrahentami – tłumaczy Mateusz Jesiołowski, członek zarządu Krynicy Vitamin.

Producent napojów korzysta także z kodów SSCC (Seryjny Numer Jednostki Logistycznej). Dzięki nim można precyzyjnie namierzyć każdy element magazynowy, zidentyfikować jego dokładne położenie, odnotować nawet najmniejszy ruch oraz moment pobrania czy przekazania klientowi zamówionego towaru.

- Z cyfryzacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest jak z grą komputerową - po przejściu jednego etapu wchodzimy na kolejny, wyższy poziom, gdzie jest trudniej, ale już wiemy, jak się poruszać - zauważa półżartem Mateusz Jesiołowski - To bardzo czasochłonny i kosztowny proces. Oznacza dużą zmianę dla kadry zarządzającej, która musi przekonać się do nowych rozwiązań. To także spore wyzwanie dla pracowników, którzy dopiero po upływie czasu widzą, jak digitalizacja ułatwia pracę i usprawnia procesy w firmie.

Rzeczywistość rozszerzona i technologia rozpoznawania obrazu pomagają być skutecznym na zmieniającym się rynku

Należąca do koncernu Heineken Grupa Żywiec, w skład której wchodzą m.in. browary w Elblągu, Namysłowie, Warce czy Żywcu, wykorzystuje technologie cyfrowe na każdym etapie działalności. Digitalizacja wspiera analizę trendów konsumenckich, prognozowanie popytu, cały łańcuch dostaw, proces produkcji napojów, a także marketing i sprzedaż.

W ostatnich z wymienionych obszarów nowe technologie pozwalają na coraz bardziej precyzyjne i skuteczne docieranie do konkretnych grup docelowych w czasie, kiedy podejmują decyzje dotyczące zakupów konkretnych produktów.

Firma czerpie z możliwości, jakie stwarza tzw. rzeczywistość rozszerzona, czyli interaktywny wariant realnego otoczenia wykreowany przez technikę holograficzną przy użyciu wizualnych elementów cyfrowych, dźwięków i bodźców sensorycznych. Stosowanie tego cyfrowego narzędzia pozwala skuteczniej doradzać klientom w kwestii odpowiedniej ekspozycji towaru.

Natomiast image recognition, czyli technologia rozpoznawania obrazu, przydaje się do skuteczniejszego monitorowania działań na rynku.

- Cyfryzacja pozwala z jednej strony lepiej i bardziej elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i potrzeby klientów, a z drugiej działać bardziej efektywnie i eliminować straty w łańcuchu. Wyzwaniem dla takich dużych firm jak nasza pozostaje integracja wielu różnych zakresów danych z różnych systemów tak, aby się uzupełniały w dostarczaniu wniosków potrzebnych do podejmowania decyzji – przekonuje Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Nowe kierunki: dane i ich analiza, współpraca człowieka z maszynami i systemami

Piwna spółka dba również o systematyczne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą jeszcze bardziej usprawnić proces produkcji i przetwarzania danych.

Jednym z takich projektów jest Connected Breweries realizowany w Warce, który obejmuje kilka kluczowych obszarów: przemysłowy Internet rzeczy (IIoT), czyli połączenie maszyn z siecią w zakresie dostarczania informacji i ich analizowania w czasie rzeczywistym, narzędzia skupione na pracownikach, określane jako Connected Worker, a także druk 3D. Dzięki przyłączeniu do programu warecki browar stał się, obok Ho Chi Minh w Wietnamie oraz Monterrey w Meksyku, ośrodkiem typu lighthouse, który wskazuje innym kierunek na drodze digitalizacyjnych zmian.

- Warto poświęcić więcej uwagi elementowi Connected Worker, bo to rodzaj innowacji skupiony na człowieku. Taki „podłączony pracownik przyszłości” będzie miał dostęp do otaczającej go sieci – urządzeń czy systemów, które go będą wspierać w codziennej pracy. Obecnie mamy trzy aplikacje z nurtu Connected Worker. Pierwsza z nich to nowoczesny model informacji szkoleniowej – Swipe Guide, która służy do dzielenia się dokumentacją. Druga, One2Improve, zajmuje się procesami TPM (Total Productive Maintenance - Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu) i pozwala z pełnym zrozumieniem organizować ustandaryzowane zadania takie jak audyty, zgłaszanie nieprawidłowości, kontrole. Trzecie narzędzie to parsable przydatne w przypadku powtarzalnych procesów. Przypomina o wszystkich planowanych działaniach takich jak przeglądy czy prace serwisowe – tłumaczy Michał Chylewski, specjalista ds. analityki danych produkcyjnych IIoT z Browaru w Warce.

W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez nowoczesne technologie, aż trudno uwierzyć, że dawniej pracownicy musieli samodzielnie przeprowadzać analizy danych w wersji papierowej i na podstawie tych rezultatów planować wszystkie działania w firmie.

Kiedy nakarmić krewetki? Co zrobić, by makaron nie pękał? Sztuczna inteligencja zna odpowiedź

Branża oferująca praktyczne i sprawdzone narzędzia technologiczne rozwija się w takim tempie, że nowe rozwiązania szybko tracą innowacyjny powiew świeżości i stają się powszechne. Przykładem może być sztuczna inteligencja (AI), która do niedawna kojarzyła się wyłącznie z abstrakcyjnym elementem futurystycznego świata wykreowanego przez autorów gatunku science fiction.

Możliwości efektywnego wykorzystania algorytmu sztucznej inteligencji są nieograniczone, dlatego już dziś wiele firm z powodzeniem stosuje tę technologię przyszłości. Na przykład holenderskie Nutreco produkujące karmę dla zwierząt wykorzystało czujniki dźwięku, by wychwytywać i interpretować sygnały oznaczające, że zwierzęta są głodne. Bazując na uzyskanych w ten sposób danych uczenie maszynowe pomogło określić, kiedy nakarmić krewetki i jaką ilość paszy wykorzystać.

Dzięki temu zabiegowi Nutreco uzyskało dodatkowe cykle produkcyjne zdrowszych krewetek i zużyło o 30 proc. mniej pokarmu niż dotąd.

Spore oszczędności wypracowała dzięki sztucznej inteligencji także inna holenderska firma, Amalthea, która eksportuje kozie sery do ponad 35 krajów. Błyskawiczna analiza udoju oraz wgląd w przyczynę występujących wahań pomogła znacząco zmniejszyć ogólną ilość odpadów produkcyjnych i usprawnić proces wytwarzania nabiału.

Znany polski producent makaronów, płatków śniadaniowych i zbożowych przekąsek, firma Lubella dzięki cyfrowej analizie procesu suszenia makaronu precyzyjnie określiła i następnie wyeliminowała pojawienia się spękanego artykułu nieodpowiadającego normom.

Według przewidywań analityków wartość rynku AI w sektorze żywności i napojów do 2028 roku ma osiągnąć wartość ponad 35 miliardów dolarów. Te szacunki sugerują, że zainteresowanie, a co za tym idzie poziom inwestycji firm w sztuczną inteligencję, będzie systematycznie wzrastać.

Raport Digi Index Siemensa. Jak na tle innych sektorów gospodarki wypada branża spożywcza?

Czy przyglądając się digitalizacji w polskich firmach spożywczych można pokusić się o ocenę obowiązujących standardów i stopnia zaawansowania procesu digitalizacji? Z pomocą przychodzi firma Siemens, która od czterech lat sprawdza poziom cyfrowej dojrzałości polskiego przemysłu opracowując raport Digi Index.

W ramach badania monitoruje sześć obszarów digitalizacji polskich przedsiębiorstw. Pierwszy to planowanie strategiczne, drugi to organizacja i administracja, trzeci obejmuje integrację systemów, czwarty produkcję i działania organizacyjne, a piąty to proces zarządzania danymi, czyli swoista esencja digitalizacji. I wreszcie szósty - analizuje zastosowanie procesów cyfrowych wykorzystując dane pochodzące z obszaru piątego.

- Jak w oparciu o powyższe wskaźniki prezentuje się branża spożywcza? Potencjał do poprawy wydajności polskich przedsiębiorstw reprezentujących ten sektor jest ogromna, dlatego można przewrotnie stwierdzić, że są powody do optymizmu. W raporcie z 2022 roku wynik badania wynosił 2.2 w czterostopniowej skali, plasując branżę niewiele ponad średnią. Rezultat ten pokazuje, jak wiele cyfryzacja może jeszcze wnieść do przedsiębiorstw z rynku spożywczego. Sektor ma ogromny potencjał, gdyż odpowiada za ponad 6 proc. polskiego PKB – wyjaśnia Sebastian Lemieszek, ekspert ds. transformacji cyfrowej, Siemens Polska.

Producenci żywności w naszym kraju są coraz bardziej świadomi, jak wiele dobrego może im zaoferować digitalizacja. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom cyfrowym mają dostęp do danych, które mogą wykorzystać, by poprawić efektywność produkcji i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.

Na poziom cyfryzacji wpływa także szereg inicjatyw odgórnych, takich jak konieczność zredukowania przez firmy śladu węglowego, czyli ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

- Digitalizację można porównać do gotowania. To swoją drogą trafna analogia w przypadku branży spożywczej. Nie ma na nią jednego, uniwersalnego przepisu. Tak, jak każdy z nas ma inny gust i upodobania kulinarne, tak poszczególne firmy będą miały swój indywidualny sposób na wdrażanie cyfryzacji, opracowany wspólnie z partnerami technologicznymi, a oparty o własne plany biznesowe i wizję rozwoju przedsiębiorstwa – dodaje Sebastian Lemieszek.

Człowiek jest niezastąpiony. Cyfrowa transformacja uwolni jego potencjał

Analizując obraz cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora spożywczego nie można zapomnieć, że wspólnym mianownikiem i sednem procesu transformacji jest zawsze człowiek. To ludzie tworzą praktyczne rozwiązania IT, które są implementowane w poszczególnych przedsiębiorstwach, a sensem samej digitalizacji jest coraz skuteczniejsze wsparcie pracowników w ich codziennych zadaniach.

- Czynności manualne mogą wykonywać maszyny, z powtarzalnymi aktywnościami i coraz obszerniejszymi danymi do obróbki dadzą sobie radę roboty. Ale pozostają jeszcze działania innowacyjne, którym urządzenia nie sprostają. To jest grunt, na którym czeka nas dalszy rozwój i dalsza przygoda. Człowiek jest niezastąpionym elementem tego systemu, uwalniamy dla niego czas na robienie tego, co potrafi najlepiej, czyli myślenia – podsumowuje Michał Chylewski, specjalista ds. analityki danych produkcyjnych IIoT z Browaru w Warce.