Śmiszek: możemy zakończyć szkodliwy spór z UE, Izba Dyscyplinarna SN musi zniknąć

PiS od lat prowadzi głupią, niepotrzebną wojnę z UE, możemy zakończyć ten żenujący i szkodliwy spór; Izba Dyscyplinarna musi zniknąć, ale zniknąć musi również upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa - powiedział w czwartek wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek

Sejm zajmuje się w czwartek pięcioma projektami ustaw: prezydenckim, autorstwa PiS, autorstwa Solidarnej Polski, złożonym przez KO i Lewicę, oraz projektem Lewicy zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

"Od kilku już lat PiS prowadzi głupią, niepotrzebną wojnę z UE. Wojnę, która kosztuje nas miejsce i prestiż w unijnej wspólnocie. Z kraju, który był czempionem integracji europejskiej, w którym członkostwo w UE dawało Polakom poczucie dumy i entuzjazmu, staliśmy się nie tylko maruderem, ale i hamulcowym" - mówił polityk w Sejmie, przedstawiając projekt złożony przez klub Lewicy.

Jak mówił "większość PiS-owska zdecydowała się zamachnąć na jedną z najświętszych zasad demokratycznego państwa, jaką jest niezależność sędziowska i niezawisłe wydawanie wyroków". "A co zrobić z sędziami, którzy wciąż pozostają wierni konstytucji, swym przysięgom, literze prawa i swej niezawisłości? Zastraszyć, poniżyć, upodlić i złamać. To jest PiS-owski plan na reformę wymiaru sprawiedliwości i po to właśnie powołano Izbę Dyscyplinarną - zbrojne ramię partii w Sądzie Najwyższym" - kontynuował Śmiszek.

Według Śmiszka, Izba Dyscyplinarna "musi zniknąć", dlatego - jak mówił - klub Lewicy już półtora roku temu złożył projekt likwidujący Izbę, "przewidując, że sądy europejskie będą podważać z całą mocą istnienie i legalność tego dziwacznego tworu". "I nie myliliśmy się" - zaznaczył Śmiszek.

Polityk Lewicy przekonywał, że "dziś bardzo szybko możemy zakończyć ten żenujący i szkodliwy spór Polski z UE". "Wszystkie karty w tej głupiej grze między Polską a UE trzyma PiS. Możecie odblokować gigantyczne pieniądze z Funduszu Odbudowy, ale to zależy tylko i wyłącznie od decyzji koalicji rządzącej i nie zrzucajcie winy na opozycję czy złą Unię, czy złe europejskie trybunały" - apelował polityk. "Izba Dyscyplinarna musi zniknąć, ale zniknąć musi także upolityczniona KRS, która nominuje politycznych funkcjonariuszy do wszystkich sądów w całej Polsce" - oświadczył Śmiszek.