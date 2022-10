Śmiszek: od soboty zaczniemy pracę nad identyfikacją osób, które pełniąc funkcję publiczne naruszyły prawo

Od soboty zaczniemy pracę nad identyfikacją osób, które w Polsce naruszyły prawo pełniąc funkcję publiczne - powiedział PAP wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek. Wśród zaproszonych do zespołu prawników znajdą się m.in. Ryszard Kalisz i Danuta Waniek.

W sobotę w Warszawie odbędzie się kongres Partii Europejskich Socjalistów "Prawo. Europa. Sprawiedliwość", na której Lewica przedstawi propozycje dotyczące praworządności, a liderzy podpiszą "Deklarację na rzecz Europy praworządnej".

Podczas kongresu Śmiszek ma zaproponować, by na początku przyszłej kadencji Sejmu, jeśli wybory wygra obecna opozycja, powołana została Komisji Sprawiedliwości i Prawa, która ma rozliczyć rządy Prawa i Sprawiedliwości. "To nie będzie żaden sąd, to nie będzie żaden trybunał, to będzie komisja wzorowana na tych, które były powoływane w krajach, które przechodziły autokratyczne reżimy, oczywiście zachowując wszelkie proporcje tego, co wydarzyło się w Chile, Argentynie czy w Polsce" - powiedział.

"Do tej komisji zaprosimy byłych rzeczników praw obywatelskich, byłych prezesów NSA, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, ale także korporacje prawnicze i uniwersytety" - powiedział polityk Lewicy. "To, co jest istotne dla nas - nie chcemy, żeby ta komisja była ciałem, które skupia tych prawników, które identyfikują się ze stroną demokratyczną - chcemy mieć także głos prawników konserwatywnych, dla których ważne są procedury i wartości demokratyczne" - dodał.

Według posła Lewicy komisja przez 6 miesięcy przy dużej transparentności ma pracować i identyfikowała osoby, które "przez ostatnie 8 lat łamały praworządność, nadużywały władzy, przekraczały uprawnienia funkcjonariuszy publicznych, narażały Skarb Państwa na gigantyczne szkody, podejmowały decyzje przekraczające ich mandat". "Będziemy także badali, czy media publiczne nie sprzeniewierzyły się swojej misji, a jeśli tak, to kto" - dodał.

"Po sześciu miesiącach ta komisja przedstawi i przekaże marszałkowi Sejmu i marszałkowi Senatu raport na temat konkretnych osób i sytuacji, w których prawo zostało złamane" - powiedział Śmiszek. Marszałkowie mają zostać zobowiązani "do zorganizowania debaty parlamentarnej po to, aby społeczeństwo się dowiedziało o skali naruszeń".

Polityk Lewicy podkreślił, że "raport będzie służył do tego, aby organy publiczne np. prokuratura zdecydowała, aby wszcząć postępowania".

W drugiej części Śmiszek przedstawi grupę prawników, którzy od soboty do czerwca przyszłego roku będą przygotowywać grunt dla Komisji Sprawiedliwości i Prawa. "Powołamy grupę prawników, którzy będą pracować nad identyfikacją osób, które w Polsce naruszyły prawo pełniąc funkcję publiczne" - powiedział.

Śmiszek podkreślił, że dla jego formacji jest istotne, by pokazać, że opozycja nie tylko mówi, że rozliczy rządy PiS, ale że bardzo konkretnie się przygotowuje.

"Do tego zespołu prawników, którym będę kierował, zaprosiłem prawników z doświadczeniem państwowym, ministerialnym takich jak m.in. Ryszard Kalisz, który był ministrem spraw wewnętrznych, doskonałym prawnikiem, szefem komisji sprawiedliwości i praw człowieka czy pani profesor Danuta Waniek, która ma doświadczenie ministerialne pełniąc funkcję wiceminister obrony narodowej, ale także była szefową Kancelarii Prezydenta i wykładowczynią prawa konstytucyjnego" - poinformował Śmiszek. Oprócz doświadczonych prawników mają się w tej grupie znaleźć również przedstawiciele młodego pokolenia.

Śmiszek przekazał, że po zakończeniu prac tego zespołu Lewica sporządzi raport i zaprezentuje swoją listę osób, która powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności.