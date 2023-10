SN oddalił skargę Trzeciej Drogi dot. odmów uczestnictwa w referendum

Sąd Najwyższy oddalił w piątek skargę Trzeciej Drogi na zapisy uchwały PKW zawierające m.in. wytyczne odnoszące się do referendum, które zobowiązują do adnotacji w spisie wyborców o niepobraniu karty referendalnej.

"SN po bardzo uważnym wysłuchaniu stron w czwartek jednoznacznie pragnie podkreślić, że doszedł do wniosku, że ewentualne wprowadzenie drugiego lub kolejnego spisu wyborców dotyczących każdego z przeprowadzanych głosowań jest obojętne z punktu widzenia zasady tajności wyborów" - mówił w uzasadnieniu piątkowego postanowienia sędzia SN Grzegorz Żmij.

Jak dodał, "czy odnotowanie faktu niepobrania karty do głosowania następowałoby w jednym, czy byłoby widoczne w kolejnym spisie wyborców, to w równym stopniu ujawniałoby to wolę wyborcy niepobrania karty do głosowania w określonym głosowaniu".

Trzecia Droga zaskarżyła uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 25 września ws. wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów i referendum.

W skardze wniesiono o uchylenie czterech punktów uchwały. Trzecia Droga chciała m.in. zmiany przepisu, który nakazuje obwodowym komisjom wyborczym dokonywania stosownej adnotacji w rubryce obok nazwiska głosującego, w przypadku, gdy głosujący nie pobiera którejś z kart np. karty referendalnej razem z kartami wyborczymi - do Sejmu i Senatu. Zdaniem skarżących, takie rozwiązanie narusza konstytucyjną zasadę tajności wyborów.

Skarga Trzeciej Drogi dotyczyła także zapisów uchwały PKW odnoszących się do braku diet dla mężów zaufania w głosowaniu referendalnym. W tym zakresie skarga również została oddalona.