SN oddalił skargę ws. nienadania biegu inicjatywie obywatelskiej "Uczciwa Polska"

Sąd Najwyższy oddalił w czwartek skargę na to, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie nadała biegu inicjatywie obywatelskiej „Uczciwa Polska” - dowiedziała się PAP w SN. Pod projektem promowanym przez PSL zebrano łącznie 119 tys. podpisów.

Rozstrzygnięcie to zapadło w czwartek na niejawnym posiedzeniu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, siedmioosobowy skład tej Izby postanowił oddalić skargę złożoną przez komitet inicjatywy ustawodawczej "Uczciwa Polska".

Chodzi o zaprezentowany w lutym pakiet trzech projektów ustaw wniesiony do Sejmu jako inicjatywa obywatelska. Propozycje zostały przedstawione przez PSL, które zdecydowało się zgłosić je w tej formie z obawy - jak tłumaczyli politycy ugrupowania - przed "zamrożeniem" go przez marszałek Sejmu. Ludowcy zbierali podpisy pod pakietem. Jeszcze w lutym szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że zebrano 35 tys. podpisów pod rejestracją komitetu obywatelskiej inicjatywy. Z kolei w czerwcu dołączono kolejne podpisy, łącznie zebrano ich 119 tys.

W końcu czerwca marszałek Sejmu Elżbieta Witek postanowiła jednak odmówić nadania biegu projektowi. O powodach tej decyzji poinformowało w późniejszym komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu. Argumentowano w nim, że zgodnie z przepisami do zawiadomienia o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej należy dołączyć 1 tys. podpisów obywateli. Dopiero po przyjęciu tego zawiadomienia przez marszałka Sejmu należy zebrać co najmniej 99 tys. podpisów niezbędnych do wypełnienia konstytucyjnej liczby 100 tys. podpisów. Komitet ma na to trzy miesiące.

"Skoro część podpisów - według deklaracji komitetu - została złożona wraz z zawiadomieniem o utworzeniu komitetu, w sposób oczywisty zostały one zebrane niezgodnie z ustawą, bo przed momentem, w którym można je było zacząć oficjalnie zbierać" - argumentowało wtedy CIS.

Poseł PSL Krzysztof Paszyk, szef komitetu inicjatywy obywatelskiej, odnosząc się wtedy do decyzji Witek powiedział PAP, że marszałek Sejmu "zlekceważyła głosy blisko 120 tys. Polaków". "Jesteśmy zbulwersowani decyzją pani marszałek Witek o zakwestionowaniu ponad 100 tys. podpisów poparcia jakie Polacy złożyli pod tym projektem. Pokazuje to jedynie jak państwo PiS traktuje taki obywatelski wyraz" - ocenił Paszyk. Zapowiedział przy tym, złożenie skargi do SN.

Pakiet "Uczciwa Polska" miał być odpowiedzią na problemy demograficzne, sytuację emerytów oraz problemy na rynku pracy. Dotyczył m.in. możliwości korzystniejszego dziedziczenia emerytur, 1,5-procentowego kredyt na pierwsze mieszkania dla młodych i zniesienia opodatkowania pracy na kolejnym etacie.