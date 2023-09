SN odpowie, czy dopuszczalna jest skarga nadzwyczajna w sprawach o niewielkie kwoty

Czy wartość przedmiotu zaskarżenia może decydować o niedopuszczalności skargi nadzwyczajnej - na takie zagadnienie prawne odpowiedzieć ma we wtorek Sąd Najwyższy. Według prokuratury niska wartość przedmiotu zaskarżenia nie może być wyłączną przyczyną odrzucenia skargi.

Sprawę tę rozstrzygnąć ma we wtorek poszerzony siedmioosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Odpowie on tym samym na pytanie zadane przez trzyosobowy skład tej Izby, które wyłoniło się w kwietniu podczas rozpatrywania przez SN skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego. "Czy w postępowaniu zainicjowanym skargą nadzwyczajną wartość przedmiotu zaskarżenia może stanowić samoistną przyczynę odrzucenia skargi nadzwyczajnej?" - brzmi pytanie.

W tym samym zagadnieniu zapytano: "Jakie skutki procesowe należy wiązać z wystąpieniem przez osobę, na rzecz której podmiot uprawniony wniósł skargę nadzwyczajną, z wnioskiem o cofnięcie tej skargi, zwłaszcza w sytuacji, gdy inicjujący kontrolę nadzwyczajną podmiot uprawniony odmawia uwzględnienia tegoż wniosku?"

W uzasadnieniu pytania prawnego sędziowie zwrócili uwagę na przepisy regulujące dopuszczalność skargi kasacyjnej, czyli innego środka zaskarżenia. Zgodnie z art. 398 Kodeksu postępowania cywilnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 tys. zł, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - niższa niż 10 tys. zł.

Stanowisko w tej sprawie zajął Prokurator Generalny. Jego zdaniem wniesienie skargi nadzwyczajnej jest dopuszczalne od każdego orzeczenia wskazanego w ustawie o SN, bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia. Prokuratura podkreśliła przy tym, że w obowiązujących przepisach regulujących skargę nadzwyczajną nie ma żadnych podstaw do ustanawiania limitów kwotowych w sprawach majątkowych.

Prokurator Generalny zauważył też, że określona w zagadnieniu prawnym "wartość przedmiotu zaskarżenia" to termin, który nie wyznacza wartości przedmiotu sporu czyli kwoty, o którą realnie procesują się strony. Jak argumentuje prokuratura, z Kpc wynika, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. "Mogą więc toczyć się sprawy, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest równa bardzo małej kwocie udzielonej pożyczki, ale już realny przedmiot sporu, czyli to, czego żąda od klienta firma pożyczkowa wraz z odsetkami, może wynosić kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset tys. zł." - uzasadnia prokuratura.

W Sądzie Najwyższym na rozstrzygnięcie oczekują już takie sprawy. Jak ustaliła PAP, w ostatnich dniach kilkanaście skarg nadzwyczajnych od nakazów zapłaty dotyczących pośrednictwa w udzielaniu pożyczek skierował do SN Prokurator Generalny. Chodzi o nakazy zapłaty wydane przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Podstawą uwzględnianych roszczeń były umowy pośrednictwa finansowego z umownymi odsetkami 20 zł za każdy dzień opóźnienia w spłacie długu. Według Prokuratora Generalnego orzeczeniami tymi sąd usankcjonował niedozwolone, lichwiarskie odsetki.

W jednej z tych spraw w czerwcu 2006 r. kobieta nie zapłaciła 650 zł za pośrednictwo finansowe. W konsekwencji komornik wyegzekwował od niej i przekazał wierzycielowi już ponad 28 tys. zł, a w sierpniu br. odsetki przekroczyły 125 tys. zł. Oznacza to, że odsetki w skali roku wyniosły 1123 proc. Z tymi i kilkunastoma podobnymi orzeczeniami nie zgodził się Prokurator Generalny, który w skierowanej do SN skardze nadzwyczajnej wniósł o ich uchylenie i ponowne rozpoznanie spraw.

Rozpatrywanie zagadnienia prawnego SN ma rozpocząć się we wtorek o godz. 13. Poszerzonemu składowi Izby Kontroli Nadzwyczajnej przewodniczyć będzie prezes tej Izby Joanna Lemańska.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie