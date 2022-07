SN orzeknie o uprawnieniach Komisji ds. Pedofilii do udziału w procesach sądowych

We wrześniu Sąd Najwyższy ma zająć się pytaniami prawnymi dotyczącym zakresu występowania Państwowej Komisji ds. Pedofilii w procesach karnych przed sądami. Komisja uważa, że ustawa nie reguluje precyzyjnie jej kompetencji w tym zakresie.

W piątek Sąd Najwyższy w Izbie Karnej rozpoczął rozpatrywanie pytań świdnickiego sądu w tej sprawie. Jak jednak podkreślił SN, w piątek wyłoniła się kwestia wymagająca dalszej analizy prawnej i w związku z tym odroczono posiedzenie do 21 września br.

Podczas piątkowego posiedzenia prokurator wniósł o odmówienie podjęcia uchwały. Zdaniem prokuratora w tej sprawie nie wyłoniły się zagadnienia prawne dla SN, a sądy powinny takie kwestie rozstrzygać samodzielnie.

Z kolei przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii Błażej Kmieciak zwrócił uwagę przed SN, że przepisy, które ustanowiły komisję, nie uwzględniły szeregu okoliczności pojawiających się w praktyce orzeczniczej. Jak przekonywał, uprawnienie komisji od występowania jako strona w przed sądem jest potrzebne nie tyle komisji, co osobom skrzywdzonym pedofilią.

Z kolei wiceszefowa tej komisji Barbara Chrobak podkreśliła, że udział komisji jako oskarżyciel posiłkowy w procesach jest bardzo ważny dla ofiar. "Niejednokrotnie słyszę po posiedzeniach podziękowania od pokrzywdzonych. Słyszę, jak bardzo pomocny jest dla nich nasz udział. Wsparcie przedstawiciela komisji odgrywa dla nich ważna rolę. Dlatego prosimy o rozstrzygniecie tej kwestii nieuregulowanej w ustawie" - powiedziała Chrobak.

Serię pytań dotyczących uprawnień procesowych Państwowej Komisji ds. pedofilii zadał SN w lutym br. Sąd Okręgowy w Świdnicy, który jako druga instancja rozpatrywał odwołanie od wyroku uniewinniającego zapadłego przez sądem w Kłodzku.

Proces ten toczył się z subsydiarnego aktu oskarżenia, a komisja przystąpiła do niego dopiero na końcowym etapie sprawy przed pierwszą instancją - po otrzymaniu zgłoszenia od opiekunów pokrzywdzonego dziecka.

Kluczowy w odniesieniu do zagadnień przedstawionych przez sąd w Świdnicy jest zapis ustawy o komisji mówiący, że w przypadku wszczęcia postępowania sądowego komisja ma prawo "uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu na prawach oskarżyciela posiłkowego za zgodą osoby poszkodowanej lub jej opiekuna prawnego".

Jak jednak wskazano w uzasadnieniu zadanych pytań przepis ten jest "ogólnikowy", a ponadto "wzbudza wątpliwości interpretacyjne, gdyż jest sformułowany niejasno, co pozwala w istotnej części na jego interpretacje przeciwstawne".

Jak wywodził świdnicki sąd, terminologia przyjęta w tej ustawie nie jest zbieżna z pojęciami odnoszącymi się do procesów karnych - mówi np. o "osobie poszkodowanej", a nie pokrzywdzonym. Ponadto ustawa sama nie precyzuje, na czym udział komisji w postępowaniu sądowym miałby polegać, a jednocześnie nie odsyła także w tej kwestii do regulacji z Kodeksu postępowania karnego.

W uzasadnieniu pytań powołano się też na fragment preambuły ustawy o komisji mówiący, że "żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci, mimo upływu lat, nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu". Zdaniem świdnickiego sądu może to prowadzić do wniosku, że w działaniach komisji chodzi głównie o sprawy dawne. "W tym kontekście należy rozpatrywać uprawnienie komisji do udziału w postępowaniu sądowym, a nie jako wsparcie w toczącym się postępowaniu karnym, ilekroć zażyczy sobie tego pokrzywdzony i bez względu na etap postępowania karnego" - podkreślono.

Ten podstawowy problem "ustawy posługującej się sformułowaniami, których sama nie definiuje, a zarazem odrębnymi od przyjętych na gruncie prawa karnego i postępowania karnego" - jak wskazano w uzasadnieniu pytań - pociąga za sobą szereg kolejnych zagadnień.

"Pierwszym zagadnieniem wymagającym tu rozstrzygnięcia jest ustalenie, czy nadanie komisji przez ustawodawcę uprawnienia do udziału w postępowaniu karnym dotyczy możliwości wzięcia w niej udziału w każdym postępowaniu z oskarżenia publicznego i na każdym jego etapie, czy też z zachowaniem obostrzeń dotyczących sposobu, terminu i możliwości udziału w postępowaniu sądowym, jako strony wykonującej funkcję oskarżenia" - zaznaczono.

Tym bardziej, jak wywodzi sąd pytający, kwestia przystępowania komisji do procesów prowadzonych po subsydiarnym akcie oskarżenia. Jak ocenia sąd mogłoby to oznaczać, że w takich sprawach komisja, której "ustawowym zadaniem jest interwencja i wspieranie osób poszkodowanych posiadałaby większe uprawnienia niż pokrzywdzony przestępstwem oraz przywileje procesowe, których ten nie ma".

Ostatnia grupa zagadnień dotyczy zaś kwestii udzielania zgody przez poszkodowanego na udział komisji w dotyczącej go sprawie sądowej.

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Komisja przyjmuje zgłoszenia od 24 listopada 2020 r.