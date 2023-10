SN w piątek rozstrzygnie skargę Trzeciej Drogi dot. odmów uczestnictwa w referendum

W piątek Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć skargę Trzeciej Drogi na zapisy uchwały PKW zawierające m.in. wytyczne odnoszące się do referendum, które zobowiązują do adnotacji w spisie wyborców o niepobraniu karty referendalnej. Ogłoszenie orzeczenia wyznaczono na godz. 15.

W czwartek po południu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN przez blisko trzy godziny rozpoznawała tę skargę złożoną w poniedziałek przez Komitet Wyborczy Trzecia Droga.

Trzecie Droga zaskarżyła uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 25 września ws. wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów i referendum. W skardze wniesiono o uchylenie czterech punktów uchwały. Trzecia Droga chce m.in. zmiany przepisu, który nakazuje obwodowym komisjom wyborczym dokonywania stosownej adnotacji w rubryce obok nazwiska głosującego, w przypadku, gdy głosujący nie pobiera którejś z kart np. karty referendalnej razem z kartami wyborczymi - do Sejmu i Senatu.

Zdaniem skarżących, takie rozwiązanie narusza konstytucyjną zasadę tajności wyborów. Pełnomocnik wyborczy Trzeciej Drogi, Stanisław Zakroczymski, mówił kilka dni temu, że uchwała PKW "nakazuje obwodowym komisjom wyborczym - w przypadku, gdy ktoś nie pobiera karty referendalnej razem z kartą wyborczą - żeby komisja wyborcza dokonywała stosownej adnotacji w rubryce obok nazwiska głosującego".

"Powinno być tak, że jeżeli wyborca podchodzi do spisu wyborców, to stawia jeden podpis lub dwa, natomiast nie może być tak, że ktoś czyni to za daną osobę. Domagamy się zmiany przepisu instrukcji" - powiedział Zakroczymski.

Argumentację tę przed SN rozwijał reprezentujący Trzecią Drogę mec. Marcin Radwan-Röhrenschef. Wskazywał, że spis wyborców, to w rzeczywistości baza danych, na podstawie której dla komisji wyborczych powinny być generowane drukowane spisy - oddzielny dla wyborów parlamentarnych, a oddzielny dla referendum. "Gdyby były dwa dokumenty, nie byłoby problemu, nic nie trzeba byłoby deklarować przed komisją. Wyborca podchodziłby tam, gdzie chce, pobierał, co chce i kwitował, co pobrał" - wskazał.

Pełnomocnicy Trzeciej Drogi argumentowali, że w sytuacji aktualnego sporu politycznego stosunek do udziału w referendum "w dużej mierze ujawnia poglądy polityczne". Tymczasem - w odróżnieniu od wyborów parlamentarnych - w przypadku referendum kwestia pobrania lub nie karty do głosowania - jak dodali - ma większe znaczenie, niż w wyborach parlamentarnych, gdyż w referendum chodzi też o to, czy jego wynik będzie wiążący przy frekwencji powyżej 50 proc., czy też nie.

Pełnomocnik PKW mec. Rafał Sikorski w odpowiedzi zaznaczył, że wybory parlamentarne też składają się z wyborów do Sejmu i do Senatu, ale "nigdy nie podnoszono kwestii oddzielnych spisów wyborców". "W przypadku oddzielnych spisów i tak będzie widać, kto udaje się lub nie do oddzielnego stolika w komisji wyborczej wyznaczonego do referendum i tam pobiera kartę referendalną" - mówił.

Skarga Trzeciej Drogi dotyczy także zapisów uchwały PKW odnoszących się do mężów zaufania w głosowaniu referendalnym. Skarżący wskazują, że nie są oni równo traktowani z mężami zaufania w wyborach parlamentarnych. Chodzi o prowadzenie ewidencji czasu przebywania męża zaufania w lokalu wyborczym, co potem jest podstawą wypłaty diety. Mężowie zaufania w referendum są z tego przywileju wyłączeni.

Skargą Trzeciej Drogi zajmuje się trzech sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej pod przewodnictwem Pawła Księżaka. W składzie są jeszcze Aleksander Stępkowski i Grzegorz Żmij.