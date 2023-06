SN zwrócił się do holenderskiej Rady Sądownictwa ws. niezawisłości tamtejszego sądu

O udzielenie informacji pozwalających na ustalenie spełnienia przez niderlandzki sąd w Limburgii standardów niezawisłości zwrócił się w piątek do holenderskiej Rady Sądownictwa polski Sąd Najwyższy. Polski SN rozpatrywał kwestię wykonania wyroku wydanego w Holandii ws. polskiej spółki.

O zapadłym w piątek postanowieniu SN poinformowano w komunikacie na stronie tego sądu. Izba Cywilna SN w składzie trojga sędziów pod przewodnictwem Kamila Zaradkiewicza, z udziałem sędziów Leszka Bieleckiego, jako sprawozdawcy i Renaty Żywickiej, zajmowała się skargą kasacyjną spółki od orzeczeń sądów w Poznaniu dotyczących wykonalności holenderskiego wyroku.

Poznański sąd apelacyjny pod koniec grudnia 2020 r. podtrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z lipca 2020 r., w którym SO oddalił wniosek polskiej spółki o odmowę wykonania wyroku sądu niderlandzkiego. Chodziło o orzeczenie sądu z Roermond z listopada 2019 r.

W piątek Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę kasacyjną - jak poinformowano - postanowił zwrócić się do niderlandzkiej Rady Sądownictwa "o udostępnienie szeregu informacji pozwalających na ustalenie spełnienia przez niderlandzki Sąd Okręgowy Rechtbank Limburg w składzie jednoosobowym, który wydał przedmiotowe orzeczenie, standardów niezawisłości i ustanowienia uprzednio na mocy ustawy zgodnie z postanowieniami Traktatu o UE oraz Karty Praw Podstawowych UE, z uwzględnieniem wykładni przyjętej w tym zakresie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE".

W postanowieniu SN zawnioskowano do holenderskiej Rady Sądownictwa m.in. o przedstawienie odpisów dokumentów dotyczących przebiegu procedury nominacyjnej holenderskiego sędziego, który wydał orzeczenie wobec spółki, z uwzględnieniem w szczególności "trybu jego powołania ze wskazaniem właściwych organów uczestniczących w procedurze nominacyjnej" oraz "wskazania ewentualnego zakresu wpływu reprezentantów władzy ustawodawczej lub wykonawczej na nominację sędziowską", a także informacji o konkursie na urząd sędziego, ocen pracy tego holenderskiego sędziego oraz informacji o ewentualnej działalności tego sędziego o charakterze politycznym.

Jednocześnie w piątkowym postanowieniu SN postanowił zwrócić się do polskiego resortu sprawiedliwości o informacje na temat prawa niderlandzkiego w odniesieniu do gwarancji niezależności tamtejszego sądownictwa - w tym wpływu władzy ustawodawczej lub wykonawczej na tryb nominacji sędziów w Królestwie Niderlandów oraz istnienia w prawie niderlandzkim gwarancji konstytucyjnych dotyczących statusu sędziego.

Zgodnie bowiem z zapisami polskiego Prawa o ustroju sądów powszechnych "sąd z urzędu ustala i stosuje właściwe prawo obce", ale może także "zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie tekstu tego prawa oraz wyjaśnienie obcej praktyki sądowej. "Sąd może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości również o udzielenie informacji co do istnienia wzajemności w stosunkach z państwem obcym" - stanowi przepis P.u.s.p.

Jak przypomniano w piątkowym komunikacie SN, zasada jednolitości i spójności prawa UE wymaga "jednolitego stosowania standardów wynikających z wykładni Traktatu o UE oraz Karty Praw Podstawowych UE we wszystkich państwach członkowskich Unii". "Oznacza to, w świetle orzecznictwa TSUE, że może okazać się konieczne dokonanie przez SN weryfikacji spełnienia kryteriów sądu ustanowionego (...) według standardów orzeczniczych TSUE, w przypadku weryfikacji wykonalności orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim UE. Weryfikacja taka powinna być dokonana przez SN z urzędu" - zaznaczono w tym komunikacie.

W związku z wydanym w piątek postanowieniem SN zawiesił rozpatrywanie skargi kasacyjnej złożonej przez spółkę do czasu uzyskania odpowiedzi z Holandii.

Jak jednocześnie poinformowano w komunikacie SN, uzasadnienie piątkowego postanowienia zostanie opublikowane niezwłocznie po jego podpisaniu przez skład orzekający.