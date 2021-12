Śniadek (PiS): nie ma jednoznacznego stanowiska Zjednoczonej Prawicy ws. projektu "Emerytura za staż"

Nie ma jednoznacznego stanowiska Zjednoczonej Prawicy w sprawie obywatelskiego projektu dotyczącego emerytur stażowych - powiedział we wtorek Janusz Śniadek (PiS). Poseł wniósł o skierowanie projektu do dalszych prac.

Sejm rozpoczął we wtorek pierwsze czytanie przygotowanego przez "Solidarność" projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych. Przewiduje on, że prawo do emerytury stażowej miałyby osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn.

Poseł Śniadek przyznał, że nie ma obecnie stanowiska klubu parlamentarnego PiS w sprawie tego projektu.

"Przyznaję, że dzisiaj staję tutaj z wyjątkowo ciężkim sercem, bo chciałbym móc zdeklarować, że jest jednoznaczne stanowisko Zjednoczonej Prawicy (...), niestety ciągle jeszcze takiego stanowiska nie ma" - przyznał poseł.

Śniadek przypomniał, że w 2017 r. rząd PiS przywrócił poprzedni wiek emerytalny - obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zwrócił także uwagę na wzrost minimalnej emerytury w ostatnich latach, a także na wypłacane trzynaste i czternaste emerytury.

Odnosząc się do projektu obywatelskiego, Śniadek zwrócił uwagę, że emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od minimalnej emerytury. "Przyznam, że to uzależnianie prawa do emerytury od wysokości świadczenia wynikającego ze zgromadzonego kapitału jest trochę problematyczne" - ocenił.

Dodał, że szacowane koszty tego projektu "są niemałe" i w latach 2022-2031 wydatki na emerytury z FUS wzrosłyby o 70,9 mld zł - jest to jednak szacunek przewidujący, że z możliwości przejścia na emeryturę stażową skorzystaliby wszyscy uprawnieni. Gdyby na taki krok zdecydowała się połowa uprawnionych wydatki wzrosłyby o 35,5 mld zł.

Z kolei wpływy składkowe z powodu odejścia tych osób na emeryturę spadłyby o 50,2 mld, jeśli z uprawnienia skorzystaliby wszyscy seniorzy lub o 24,9 mld zł, gdyby zdecydowała się na to połowa uprawnionych.

Śniadek wniósł o skierowanie projektu do dalszych prac.