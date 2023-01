Sobolewski dla "Polska metropolia warszawska": znamy swoje ograniczeni, ale wiemy, co zrobiliśmy i co chcemy zrobić

Znamy swoje ograniczeni, ale wiemy co zrobiliśmy i wiemy, co chcemy zrobić - powiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w gazecie "Polska metropolia warszawska".

Sobolewski pytany był m.in. o aktualne podejście PiS do instytucji unijnych. "Obecnie dla nas najistotniejsze jest to, z czym się mierzymy, czyli kryzys energetyczny i kryzys gospodarczy, który wynika z agresji Rosji na Ukrainę, a konkretnie to, jak można je zniwelować albo zminimalizować dla Polaków. Jednym z elementów tego, co mogłoby pomóc w zniwelowaniu skutków kryzysu energetycznego i gospodarczego są m.in. pieniądze z KPO. To ponad 160 mld zł" - powiedział.

"Nasze działania są w tej chwili nakierowane na to, żeby te pieniądze w końcu do Polski trafiły. Co nie wyklucza pierwszej opcji (...) - z Unią Europejską, Komisją Europejską, a tak naprawdę z tymi, którzy stoją za plecami Komisji Europejskiej czy pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen, czyli z Niemcami, chcemy rozmawiać na stopie równowagi partnerskiej - chociażby w kwestii reparacji. Jedno więc nie wyklucza drugiego. Pieniądze z KPO są dla nas istotne, bo mogą stanowić potężny zastrzyk rozwoju gospodarczego Polski. Zdajemy sobie z tego sprawę i tym są podyktowane nasze działania" - dodał.

Sobolewski pytany był też o wybory parlamentarne. "Bardzo chcemy po raz trzeci wygrać wybory i pokazać, że nie jest to rzecz niemożliwa. Dostaliśmy mandat zaufania od Polaków i będziemy się starać, aby ten mandat zaufania otrzymać po raz trzeci. Chcemy przedstawić Polakom to, co zrobiliśmy do tej pory, a jest tego dużo. Być może część społeczeństwa tego nie wie, bo z przekazami medialnymi bywa różnie. Od pewnego czasu wróciliśmy do tego, co jest marką Prawa i Sprawiedliwości i naszym znakiem rozpoznawczym, czyli spotkania i rozmowy z Polakami" - odpowiedział.

"Za nami wiele rozmów, także trudnych. Nie boimy się pytań. Znamy swoje ograniczenia, ale wiemy, co zrobiliśmy i wiemy, co chcemy zrobić. Wiemy też, co nam się nie udało i o tym szczerze rozmawiamy. Niedługo chcemy przeprowadzić serię konferencji programowych, gdzie poruszymy różne tematy ekonomiczne i społeczne. Podczas tych konferencji chcemy podsumować dotychczasowe osiem lat rządów, ale jednocześnie chcemy zarysować nasze plany i pomysły na kolejne kadencje. Nie mówię o jednej kadencji, ale o kolejnych kadencjach. Chcemy to podsumować kongresem programowym, który odbędzie się - mam nadzieję - w czerwcu lub lipcu tego roku" - dodał.