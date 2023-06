Sobolewski: konwencja w Łodzi będzie konwencją całego obozu Zjednoczonej Prawicy

Konwencja, która odbędzie się 24 czerwca w Łodzi, będzie konwencją całego obozu Zjednoczonej Prawicy, zapraszamy na nią wszystkich naszych koalicjantów – mówił PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Do rozmów o listach usiądziemy w lipcu – dodał.

W sobotę 24 czerwca w Łodzi odbędzie się kolejna konwencja programowa partii rządzącej. "To będzie jednodniowe wydarzenie, na którym przedstawimy nasze kolejne propozycje wyborcze" - mówił Sobolewski.

Zaznaczył jednocześnie, że będzie to konwencja całego obozu Zjednoczonej Prawicy. "Zapraszamy na nią wszystkich naszych koalicjantów" - mówił.

Zjednoczoną Prawicę oprócz PiS tworzą: Suwerenna Polska, Partia Republikańska oraz Stowarzyszenie OdNowa. Ponadto PiS jest w trakcie rozmów dotyczących podpisania porozumienia programowego przed wyborami parlamentarnymi z Pawłem Kukizem.

Sobolewski pytany jakich obszarów mogą dotyczyć propozycje, które zostaną przedstawione w Łodzi zaznaczył, że "trwają w tej sprawie jeszcze dyskusje".

Pytany o kwestię list wyborczych i o to, ile miejsc przypadnie poszczególnym koalicjantom odparł: "Do rozmów o listach usiądziemy na przełomie lipca i sierpnia".

Poprzedni kongres PiS, "Programowy Ul", odbył się w połowie maja. Podczas wydarzenia prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.