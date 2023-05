Sobolewski o prekampanii: to, co sobie zaplanowaliśmy, konsekwentnie realizujemy

Pierwszy etap prekampanii podsumowaliśmy konferencją "Programowy Ul PiS", której zwieńczeniem było przedstawienie przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego pierwszych trzech propozycji wyborczych. To, co sobie zaplanowaliśmy, konsekwentnie realizujemy – mówi PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

13 maja podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in. podniesienie świadczenia wychowawczego "500 Plus" do 800 zł, wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przekazał też, że planowane jest zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski podkreślił w rozmowie z PAP, że przedstawione przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego propozycje to efekt rozmów z Polakami. "Odbyliśmy ponad tysiąc spotkań z naszymi wyborcami w całym kraju" - zauważył Sobolewski.

Sekretarz generalny PiS zaznaczył, że obecna prekampania jest "intensywna i trudna". "Nikt tego nie ukrywa i widzimy to doskonale. Nie spodziewaliśmy niczego innego" - powiedział.

Sobolewski, mówiąc o przedstawicielach opozycji, stwierdził, że do tej pory niczym nie zaskoczyli PiS. "Może zaskoczyli jednym - bo nie spodziewaliśmy się, że jest na opozycji taka miałkość programowa i brak jakiejkolwiek perspektywy. Są tylko próby obrażania wyborców PiS. Ta miałkość po stronie opozycji nas rzeczywiście zaskoczyła" - dodał.

Poseł PiS z Podkarpacia zaznaczył jednocześnie, że jego ugrupowanie nie patrzy jednak na opozycję. "Wychodzimy z założenia, że - jeśli Zjednoczona Prawica może z kimś przegrać - to tylko sama ze sobą" - stwierdził.

Sekretarz generalny PiS zapowiedział również, że w najbliższej przyszłości w każdym okręgu wyborczym odbędą się spotkania, na których podsumowane zostaną inwestycje lokalne zrealizowane w czasie rządów PiS.

Sobolewski podkreślił też, że kontynuowane będą bezpośrednie spotkania polityków PiS z wyborcami. Jego zdaniem takie bezpośrednie spotkania to "sól kampanii". "Wkład merytoryczny wypracowany został w trakcie +Programowego Ulu+, teraz musimy dotrzeć z tym przekazem do wyborców, najlepszym sposobem są właśnie bezpośrednie spotkania" - podkreślił polityk.