Sobolewski o reparacjach: chcemy sprawiedliwości historycznej

Chcemy sprawiedliwości historycznej, raport dotyczący reparacji jest gotowy, ale przygotowywane są inne rzeczy, okołoraportowe - powiedział w czwartek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wtorkowego wystąpienia w Grójcu ocenił, że Niemcy się z nami nie rozliczyły i że jesteśmy ciągle wierzycielem Niemiec, i to w wielkiej skali. "To nie chodzi tylko o reparacje czy odszkodowania, chodzi także o rozliczenie moralne" - mówił. Jak podkreślił, "my tego nie popuścimy".

Sobolewski został zapytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, kiedy powstanie nota dyplomatyczna do niemieckiego rządu z konkretną kwotą reparacji i oczekiwaniem zapłacenia.

"Pracujemy nad tym glejtem, który chcielibyśmy wystawić Niemcom i to nie pod kątem moralnym (...), bardziej pod kątem empirycznym, namacalnym, finansowym. Mam nadzieję, że niedługo będzie to zrealizowane" - mówił poseł PiS.

Odpowiadając na kolejne pytania Sobolewski przyznał, że raport dotyczący reparacji jest gotowy, ale przygotowywane są "inne rzeczy, okołoraportowe". "To nie jest tak, że uderzy się pięścią w stół i położy się coś, co zostanie zdyskredytowane. Chcemy to położyć na stole nie tylko Niemiec, ale chcemy, by o tym inne państwa, narody też usłyszały, przeczytały. Chcemy, żeby to była akcja trochę szersza niż tylko do Niemiec" - mówił. Zaznaczył, że w przypadku innych krajów chodzi o akcję informacyjną, by inne państwa "nie zastanawiały się, co my chcemy tak naprawdę od Niemiec".

"Chcemy sprawiedliwości historycznej" - podkreślił.

Pytany czy to się wydarzy jeszcze w tej kadencji odparł, że "dzisiaj nie można wykluczyć niczego".

Na uwagę, że niemieccy politycy twierdzą, że sprawa reparacji jest uregulowana, Sobolewski powiedział: "Oni mówią, że jest uregulowana, a dla nas nie jest uregulowana, to ta najkrótsza odpowiedź, jakiej mogę w tej chwili udzielić".

Nad raportem dotyczącym reparacji pracował Zespół Parlamentarny ds. Reparacji; pod koniec grudnia 2021 r. raport został zaprezentowany premierowi. W środę podczas konferencji w Boronowie na Śląsku premier Mateusz Morawiecki pytany o tę kwestię poinformował, że trzytomowy raport jest obecnie tłumaczony na kilka języków obcych.