Sobolewski o starcie europosłów PiS w wyborach parlamentarnych: wszystkie warianty są na stole

Rozmowy o kształcie list wyborczych są jeszcze przed nami - mówił PAP sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, pytany czy znajdą się na nich europosłowie ugrupowania. "Wszystkie warianty są na stole" - dodał.

Poseł PiS Marek Suski kilka dni temu w RMF FM ocenił, że obecni europosłowie PiS, to popularne osoby i gdyby były na listach w wyborach krajowych, to na pewno byłoby to wzmocnienie. "Z czego można wyciągnąć prosty wniosek, że chciałbym, żeby nasi koledzy i koleżanki byli razem z nami w tych wyborach na listach" - mówił.

Sobolewski, który odpowiada za partyjne struktury oraz uczestniczy w układaniu list wyborczych zaznaczył, że "rozmowy o szczegółach dotyczących kształtu list są jeszcze przed nami".

Dopytywany o kwestię ewentualnego startu europosłów PiS w wyborach parlamentarnych, Sobolewski odpowiedział: "Niczego nie wykluczamy, wszystkie warianty są na stole". "Decyzje w tej sprawie w odpowiednim czasie będzie podejmowało kierownictwo partii" - zapowiedział.

Była premier, obecnie europosłanka PiS Beata Szydło w czwartek w Radiu Plus pytana czy wróci do krajowej polityki odparła, że wszyscy członkowie PiS będą bardzo mocno zaangażowani w kampanię wyborczą. "Zrobimy wszystko, aby wygrać" - podkreśliła.

"Czas na dyskusję na temat tego, jaki będzie kształt list, czy będziemy na tych listach wspólnie z naszymi koalicjantami - ja mam nadzieję, że tak się stanie - kto będzie startował, to jeszcze przed nami i to będą decyzje, które będą zapadały oczywiście przede wszystkim w kierownictwie partii" - dodała Szydło.

"W tej chwili koncentruję się na pracy tutaj (w PE), bo naprawdę bardzo dużo ważnych spraw dla Polski się tutaj dzieje, a wiemy jakie jest nastawienie KE i PE, więc naprawdę mamy tutaj wiele wyzwań" - mówiła Szydło.

Wybory parlamentarne - według kalendarza wyborczego - mają się odbyć jesienią 2023 r.