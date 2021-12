Sobolewski o Warsaw Summit: szukanie odpowiedzi na zagrożenia i konsekwencje łamania traktatów przez instytucje UE

Ważna rozmowa o możliwościach bliższej współpracy w PE oraz szukaniu odpowiedzi na zagrożenia i konsekwencje łamania traktatów przez europejskie instytucje, szczególnie KE - wskazał sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski odnosząc się do spotkania liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych.

W sobotę w Warszawie odbywa się spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych, z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, a także szefów kilkunastu konserwatywnych partii europejskich.

"Warszawskie spotkanie liderów partii konserwatywnych Warsaw Summit o przyszłości Europy. Ważna rozmowa o możliwościach bliższej współpracy w PE oraz szukaniu odpowiedzi na zagrożenia i konsekwencje łamania traktatów przez europejskie instytucje, szczególnie KE" - napisał na Twitterze Sobolewski.

Jak informował wcześniej PAP wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w trakcie dwóch sesji roboczych liderzy ugrupowań konserwatywnych mają dyskutować o przyszłości Unii Europejskiej i ewentualnych reformach instytucjonalnych, których Wspólnota wymaga. "Liderzy będą też poruszać kwestię przyszłej współpracy" - dodał Fogiel.

Zwrócił uwagę, że sobotnie spotkanie, to kontynuacja tego, co zostało zapoczątkowane w lipcu, gdy została przyjęta deklaracją liderów partii prawicowych i konserwatywnych. "Liczymy w sobotę na dobrą dyskusję, na budowanie podstaw do szerszej współpracy partii konserwatywnych z całej Europy, zarówno w ramach dzisiejszego politycznego układu w Parlamencie Europejskim, jak i tego, który będzie w przyszłości" - mówił Fogiel PAP przed rozpoczęciem spotkania.

Na początku lipca br. członkowie prawicowych, konserwatywnych ugrupowań, których przedstawiciele zasiadają w Parlamencie Europejskim, podpisali wspólną deklarację ideową. Deklaracja została podpisana m.in. przez: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego oraz przedstawicieli kilkunastu innych partii centro-prawicowych.

W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reforma UE poprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do tej instytucji, co - według sygnatariuszy - jest konsekwencją "reinterpretacji treści Traktatów".